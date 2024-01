Iran : parler grand mais agiter un petit bâton :: Gatestone Institute

Le « Guide suprême » de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a trouvé sa zone de confort dans le pays de la rhétorique : aboie à haute voix mais reste bas. Sur la photo : Khamenei (à droite) s’entretient avec le général du Corps des Gardiens de la révolution islamique Ali Akbar Ahmadian (2e à gauche) dans un lieu tenu secret, sur une photo non datée publiée le 22 mai 2023. (Photo de khamenei.ir/AFP via Getty Images)

Torture au bord du ring ! C’est ainsi qu’Antoine Blondin, peut-être le plus grand écrivain sportif français contemporain, décrit les angoisses des inconditionnels des sports de combat. Ils sont collés au bord du ring, regardent le combat, voient ou imaginent qu’ils voient les erreurs des adversaires sur le ring, aimeraient être sur le ring pour déchaîner les bons coups et se sentent frustrés de ne pouvoir faire que crier “Oh”. non ! Oh non !”

L’ambiance décrite par Blondin reflète également les sentiments des généraux de fauteuil qui pourraient vous dire où Cyrus, Alexandre, César et Napoléon, sans parler du maréchal von Paulus, se sont trompés. Le chagrin indirect est aussi puissant pour fomenter la mélancolie derrière la farce que le plaisir offert par le voyeurisme.

Cela reflète l’état d’esprit actuel des dirigeants de la République islamique d’Iran. Pendant des décennies, ils ont parlé de la « bataille finale » contre « l’ennemi sioniste » et le « Grand Satan » américain, se moquant de tout le monde pour ne pas avoir rejoint le « Front de résistance » dirigé par Téhéran ou, du moins, pour avoir porté un coup au « Front mondial ». arrogance » et ses alliés régionaux.

L’ayatollah Ali Khamenei, le « Guide suprême », n’a manqué aucune occasion de se moquer ou de fustiger les Arabes, y compris les Palestiniens, pour ne pas avoir mené la guerre contre « nos ennemis communs ».

La semaine dernière, le porte-parole du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), le général Ramadan Sharif, a affirmé que, sans le regretté général Qassem Soleimani et son « génie militaire », l’EI aurait créé un deuxième Israël au Moyen-Orient. Le premier Israël a été facilement créé car il n’y avait pas Soleimani en 1948.

Pendant quatre décennies, Téhéran a accueilli les conférences annuelles « Fin d’Israël » et « Un monde sans Amérique », dépensant d’énormes sommes d’argent en invitant des professionnels du monde entier à voyager en première classe, à séjourner dans des hôtels 5 étoiles et à recevoir des cadeaux de caviar et de tapis persans, pour tenir des discours à glacer le sang contre les sionistes et leurs partisans du « Grand Satan ».

Le « Guide suprême » a publié un livre et affirme qu’Israël « disparaîtra » dans 25 ans. La municipalité de Téhéran a installé une horloge électronique pour compter les minutes jusqu’à la disparition promise d’Israël.

En 2018, Khamenei frustré se demandait à haute voix pourquoi les groupes palestiniens qu’il avait financés et armés n’avaient rien fait contre « l’ennemi sioniste ». Il a également conseillé aux Palestiniens de Cisjordanie de déclencher un soulèvement armé contre l’Autorité palestinienne.

Et pourtant, à tout moment, « l’ennemi sioniste » avait les mains libres pour assassiner les agents du régime à Téhéran et tuer les officiers du CGRI et leurs mercenaires irakiens, syriens, libanais et afghans en Syrie quand et où il le souhaitait. De peur d’être entraîné dans un conflit plus vaste que son régime ne peut pas gérer, le « Guide suprême » a tenu sous étroite surveillance ses substituts au Liban, en Syrie et au Yémen du Nord.

Il avait trouvé sa zone de confort au pays de la rhétorique : aboyer à haute voix mais rester bas.

Puis, le 7 octobre 2023, quelque chose est venu bouleverser la zone de confort de l’ayatollah : le Hamas a lancé l’attaque la plus meurtrière qu’Israël ait subie depuis sa création. Au début, l’ayatollah a été tenté par ce qu’on appelle en politique le « tail-coat hanging », c’est-à-dire se ranger du côté qui semble gagner. L’hypothèse était que le nouveau cycle de combats Hamas-Israël se terminerait de la même manière que les précédents, c’est-à-dire après quelques jours, les deux parties se contentant d’un cessez-le-feu.

C’est pourquoi le principal conseiller militaire de Khamenei, le général Yahya Rahim Safawi, a implicitement présenté l’attaque du 7 octobre comme une opération conçue sous la supervision de l’Iran. Mais une fois qu’il est devenu clair que cette fois les choses seraient différentes et qu’Israël ne se contenterait pas d’un match nul, l’ayatollah a ordonné un changement rapide de ton. Le nouveau récit ressemblait à peu près à ceci : l’attaque du Hamas a été splendide et nous avons aidé en fournissant une formation, des fonds et des armes, mais n’avons en aucun cas été impliqués dans la planification et encore moins dans son exécution.

Faisant profil bas, l’ayatollah a également ordonné qu’aucune marche pro-Hamas ne soit organisée en République islamique. Même Tabriz, la troisième plus grande ville d’Iran et ville jumelée à Gaza, a reçu l’ordre d’oublier la sororité et de se comporter comme si elle n’avait jamais entendu parler de Gaza ou du Hamas.

La tactique de profil bas a créé un autre problème.

La République islamique, qui se présente comme « la nouvelle grande puissance émergente » et qui, selon les termes du quotidien, Kayhan va chasser les États-Unis du Moyen-Orient, détruire Israël et offrir à l’humanité un nouvel ordre mondial, pourrait rester un spectateur neutre dans un conflit qui pourrait changer le visage de la région.

La pression des éléments radicaux de la région et de leurs sympathisants occidentaux a forcé l’ayatollah à faire quelque chose. Poursuivant son approche prudente, il a ordonné à ses mercenaires libanais et irakiens de tirer quelques roquettes sur Israël pour montrer que le Hamas n’a pas été abandonné par le « Front de la Résistance ». Téhéran avait besoin de clips télévisés pour montrer que ses pions dans la région bougent – ​​sans toutefois provoquer de représailles israéliennes ou américaines majeures.

Lorsqu’il est devenu clair que de telles gesticulations ne tromperaient pas grand monde, l’ayatollah a ordonné à ses pions yéménites houthis à Sanaa et Hodeidah d’ouvrir un nouveau front en tirant sur les navires passant par le détroit de Bab al-Mandab. Un éditorialiste du CGRI a même affirmé que les missiles Houthis avaient transformé le port israélien d’Eilat, situé à 2 000 kilomètres de là, en « tas de décombres » alors que tous les habitants de la ville avaient fui. En d’autres termes, « le Front de la Résistance » n’était pas la souris docile que certains pensaient.

Cependant, bien qu’il ait provoqué la colère de la Chine et de l’Inde, dont le commerce avec l’Europe et l’Amérique du Nord utilise Bab al-Mandab, le spectacle des Houthis n’a pas fait taire les voix, y compris certaines en Iran, se demandant pourquoi la République islamique qui, toujours selon Kayhana des « réalisations militaires époustouflantes » et est désormais l’une des cinq nations les plus puissantes de la planète, se comporte comme un débutant timide.

Le fait que l’Etat islamique ait pu lancer une opération de carnage au milieu d’une cérémonie officielle solennelle à la mémoire de Soleimani qui a « effacé l’Etat islamique de la surface de la terre », a conduit à soupçonner que, comme le Magicien d’Oz, l’ayatollah pourrait être un homme bon, mais mauvais libérateur de la Palestine et rédempteur de l’humanité.

L’ayatollah a fait passer l’escalier en colimaçon de la tragédie à la farce lorsqu’il a ordonné une attaque au missile contre ce qu’il a décrit comme « le quartier général du Mossad » au Moyen-Orient. Le général Amir-Ali Hajizadeh a affirmé que l’attaque « avait été ordonnée par l’imam Khamenei en personne ». En quelques minutes, cependant, il a été établi que la cible était la maison d’un homme d’affaires irakien kurde et que les victimes étaient lui, son enfant de 11 mois, son cuisinier philippin et un associé.

Les dirigeants iraniens ont ensuite tenté de détourner l’attention en ordonnant des attaques de missiles sur des cibles dans le désert du Baloutchistan, au Pakistan.

Le message est le suivant : « Le Front de Résistance » fait quelque chose sans savoir ce qu’il fait et dans quel but.