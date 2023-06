Iran. L’Occident ne peut pas nous empêcher de fabriquer des armes nucléaires, mais un accord est possible | Nouvelles du monde

L’Occident ne peut pas empêcher l’Iran de fabriquer des armes nucléaires, a déclaré le chef suprême du pays.

L’ayatollah Ali Khamenei s’exprimait dimanche alors que les tensions continuent de monter à propos des travaux nucléaires du pays.

Selon des propos rapportés par les médias d’État, il a déclaré : « Parler des armes nucléaires de Téhéran est un mensonge et [the West] sachez le.

« Nous ne voulons pas d’armes nucléaires basées sur nos croyances, sinon ils n’auraient pas été en mesure de l’arrêter. »

Un accord avec l’Occident sur le programme nucléaire est possible, a déclaré le chef suprême, mais seulement si Téhéran peut garder son infrastructure nucléaire intacte.

Il a dit: « Il n’y a rien de mal avec l’accord [with the West]mais l’infrastructure de notre industrie nucléaire ne doit pas être touchée. »

L’Iran devrait continuer à travailler avec le chien de garde nucléaire de l’ONU, a-t-il ajouté.

Ces dernières années, la République islamique a élargi son stock d’uranium – son uranium enrichi total est maintenant 21 fois supérieur aux limites qui lui sont imposées dans le cadre de l’ancien accord nucléaire JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).

Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord en 2018 alors qu’il était président du pays, et les efforts diplomatiques pour le relancer sont dans l’impasse depuis septembre, les deux parties accusant l’autre de faire des demandes déraisonnables.

Image:

Le chef suprême de l’Iran a vu dimanche un modèle d’installation nucléaire à Téhéran



Téhéran a continué d’installer des centrifugeuses avancées et l’année dernière, des particules enrichies à 83,7 % ont été détectées.

La semaine dernière, l’Iran a dévoilé un missile hypersonique qui, selon lui, peut frapper Israël en 400 secondes et échapper au système de défense Iron Dome.

La viabilité de cette arme reste discutable, mais cette décision était un avertissement pour Israël qu’elle était à portée.

Cela a incité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à dire à Sky News que son pays ferait « tout ce que nous devons faire pour nous défendre » contre l’Iran.

M. Netanyahu a déclaré que la diplomatie ne fonctionnerait que « si elle est associée à une menace militaire crédible ou à la volonté d’appliquer l’option militaire si la dissuasion échoue ».

Il a ajouté : « L’Iran s’est ouvertement engagé à détruire, à répéter l’Holocauste et à détruire les six ou sept millions de Juifs d’Israël et nous n’allons pas rester les bras croisés et les laisser faire.

« [If] ces ayatollahs pensent qu’ils pourraient nous menacer d’un holocauste nucléaire ils se trompent. Nous ferons tout ce que nous devons faire pour nous défendre. »