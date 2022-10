Iran. Le point chaud de la protestation voit la colère monter

SULIMANIYAH, Irak –

Ayant grandi sous un système répressif, Sharo, une diplômée universitaire de 35 ans, n’aurait jamais pensé qu’elle entendrait des mots de rébellion ouverte prononcés à haute voix. Maintenant, elle-même scande des slogans comme “Mort au dictateur !” avec une fureur qu’elle ne savait pas qu’elle avait, alors qu’elle se joint aux manifestations appelant au renversement des dirigeants du pays.

Sharo a déclaré qu’après trois semaines de manifestations, déclenchées par la mort d’une jeune femme sous la garde de la redoutée police des mœurs, la colère contre les autorités ne fait que monter, malgré une répression sanglante qui a fait des dizaines de morts et des centaines de détenus.

“La situation ici est tendue et instable”, a-t-elle déclaré, faisant référence à la ville de Sanandaj, dans le district d’origine kurde du même nom dans le nord-ouest de l’Iran, l’un des points chauds des manifestations.

“Nous attendons juste que quelque chose se produise, comme une bombe à retardement”, a-t-elle déclaré, s’adressant à l’Associated Press via le service de messagerie Telegram.

Les manifestations anti-gouvernementales à Sanandaj, à 500 kilomètres de la capitale, sont un microcosme des manifestations sans chef qui ont secoué l’Iran.

Dirigés en grande partie par des femmes et des jeunes, ils sont passés de rassemblements de masse spontanés dans les zones centrales à des manifestations dispersées dans des zones résidentielles, des écoles et des universités alors que les militants tentent d’échapper à une répression de plus en plus brutale.

Les tensions ont de nouveau augmenté samedi à Sanandaj après que des observateurs des droits de l’homme ont déclaré que deux manifestants avaient été abattus et plusieurs blessés, à la suite d’une reprise des manifestations. Les habitants ont déclaré qu’il y avait une forte présence de sécurité dans la ville, avec des patrouilles constantes et du personnel de sécurité stationné dans les rues principales.

L’Associated Press s’est entretenue avec six militantes de Sanandaj qui ont déclaré que les tactiques de répression, notamment les passages à tabac, les arrestations, l’utilisation de balles réelles et les interruptions d’Internet, rendent parfois difficile le maintien de l’élan. Pourtant, les protestations persistent, ainsi que d’autres expressions de désobéissance civile, telles que les grèves commerciales et les chauffeurs qui klaxonnent contre les forces de sécurité.

Les militants de la ville se sont exprimés à condition que leurs noms complets ne soient pas divulgués par crainte de représailles de la part des autorités iraniennes. Leurs récits ont été corroborés par trois observateurs des droits de l’homme.

L’ENTERREMENT

Il y a trois semaines, la nouvelle de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs à Téhéran, s’est rapidement répandue dans sa province natale du Kurdistan, dont Sanandaj est la capitale. La réponse a été rapide dans la région appauvrie et historiquement marginalisée.

Alors que l’enterrement était en cours dans la ville de Saqqez d’Amini le 17 septembre, les manifestants remplissaient déjà l’artère principale de Sanandaj, ont déclaré des militants.

Des gens de tous âges étaient présents et ont commencé à scander des slogans qui seraient répétés dans les villes d’Iran : « Femme. Vie. Liberté ».

La famille Amini avait subi des pressions de la part du gouvernement pour enterrer Mahsa rapidement avant qu’une masse critique de manifestants ne se forme, a déclaré Afsanah, une créatrice de vêtements de 38 ans originaire de Saqqez. Elle était à l’enterrement ce jour-là et a suivi la foule du cimetière à la place de la ville.

Rozan, une femme au foyer de 32 ans, ne connaissait pas personnellement Amini. Mais lorsqu’elle a appris que la jeune femme était décédée sous la garde de la police des mœurs à Téhéran et avait été arrêtée pour avoir enfreint les règles du hijab de la République islamique, elle s’est sentie obligée de descendre dans la rue ce jour-là.

“Il m’est arrivé la même chose”, a-t-elle déclaré. En 2013, comme Amini, elle s’était aventurée dans la capitale avec une amie lorsqu’elle avait été appréhendée par la police des mœurs car son abaya, ou robe ample qui fait partie du code vestimentaire obligatoire, était trop courte. Elle a été emmenée dans le même établissement où Amini est décédée plus tard, et a pris ses empreintes digitales et a dû signer une déclaration de culpabilité.

“Ça aurait pu être moi”, a-t-elle dit. Dans les années qui ont suivi, Rozan, une ancienne infirmière, a été licenciée du département de la santé du gouvernement local pour avoir trop exprimé son point de vue sur les droits des femmes.

Après les funérailles, elle a vu une femme âgée faire un pas en avant et d’un geste rapide, retirer son foulard. “Je me suis sentie inspirée de faire la même chose”, a-t-elle déclaré.

SUPPRESSION

Au cours des trois premiers jours après l’enterrement, des manifestants ont été arrachés aux manifestations lors d’arrestations à Sanandaj. À la fin de la semaine, les arrestations visaient des militants connus et des organisateurs de manifestations.

Dunya, une avocate, a déclaré qu’elle faisait partie d’un petit groupe de militantes des droits des femmes qui ont aidé à organiser des manifestations. Ils ont également demandé aux commerçants de respecter un appel à la grève commerciale dans les rues principales de la ville.

“Presque toutes les femmes de notre groupe sont en prison maintenant”, a-t-elle déclaré.

Les pannes d’Internet ont rendu difficile pour les manifestants de communiquer entre eux à travers les villes et avec le monde extérieur.

“Nous nous réveillions le matin et n’avions aucune idée de ce qui se passait”, a déclaré Sharo, diplômée de l’université. Internet revenait par intermittence, souvent tard dans la nuit ou pendant les heures de travail, mais rapidement coupé en fin d’après-midi, le moment où beaucoup se rassemblaient pour protester.

La forte présence sécuritaire a également empêché les rassemblements de masse.

“Il y a des patrouilles dans presque toutes les rues, et elles séparent les groupes, même s’il n’y a que deux ou trois personnes qui marchent dans la rue”, a déclaré Sharo.

Au cours des manifestations, les forces de sécurité ont tiré des fusils à plomb et des gaz lacrymogènes sur la foule, provoquant la fuite de nombreuses personnes. Le personnel de sécurité à moto a également pénétré dans la foule pour tenter de la disperser.

Tous les militants interrogés ont déclaré avoir vu ou entendu des balles réelles. Les autorités iraniennes ont jusqu’à présent nié cela, blâmant les groupes séparatistes à certaines occasions lorsque l’utilisation de tirs réels a été vérifiée. Les deux manifestants tués samedi à Sanandaj ont été tués par balles réelles, selon le réseau Kurdistan Human Rights basé en France.

Les manifestants disent que la peur est une compagne proche. Les blessés étaient souvent réticents à utiliser les ambulances ou à se rendre dans les hôpitaux, craignant d’être arrêtés. Les militants ont également soupçonné que des informateurs du gouvernement tentaient de se fondre dans la foule.

Mais les actes de résistance se sont poursuivis.

“Je vous assure que les manifestations ne sont pas terminées”, a déclaré Sharo. “Les gens sont en colère, ils répondent à la police d’une manière que je n’ai jamais vue.”

DÉSOBÉISSANCE

La colère est profonde. À Sanandaj, la confluence de trois facteurs a fait de la ville un terrain propice à l’activité de protestation : une histoire de résistance kurde, une pauvreté croissante et une longue histoire d’activisme pour les droits des femmes.

Pourtant, les manifestations ne sont pas définies selon des critères ethniques ou régionaux, même si elles ont été déclenchées dans une région à prédominance kurde, a déclaré Tara Sepehri Fars, chercheuse à Human Rights Watch. “Cela a été très unique dans ce sens”, a-t-elle déclaré.

Il y a eu des vagues de protestations en Iran ces dernières années, la plus importante en 2009 ayant amené de grandes foules dans les rues après ce que les manifestants ont considéré comme une élection volée. Mais le défi continu et les demandes de changement de régime au cours de la vague actuelle semblent poser le défi le plus sérieux depuis des années à la République islamique.

Comme la plupart des Iraniens, Sanandaj a souffert des sanctions américaines et de la pandémie de coronavirus qui ont dévasté l’économie et stimulé l’inflation. Loin de la capitale, aux confins du pays, ses habitants majoritairement kurdes sont lorgnés d’un regard méfiant par le régime.

Dès la troisième semaine, avec l’ouverture des universités et des écoles, les étudiants ont commencé à organiser de petits rassemblements et ont rejoint le mouvement.

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des élèves se moquant de maîtres d’école, des écolières retirant leur foulard dans la rue et scandant : “Un par un, ils nous tueront, si nous ne sommes pas solidaires”.

Un étudiant universitaire a déclaré qu’il prévoyait de boycotter complètement les cours.

Afsanah, la créatrice de vêtements, a déclaré qu’elle aimait porter le foulard. “Mais je proteste parce que ça n’a jamais été mon choix.”

Ses parents, craignant pour sa sécurité, ont tenté de la persuader de rester à la maison. Mais elle leur a désobéi, faisant semblant d’aller travailler le matin uniquement pour rechercher des rassemblements de protestation dans la ville.

“Je suis en colère et je n’ai pas peur – nous avons juste besoin que ce sentiment déborde dans la rue”, a-t-elle déclaré.