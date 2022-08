Iran. La police arrête un Afghan soupçonné d’avoir poignardé 10 personnes à mort

Téhéran, Iran (AP) – La police iranienne a arrêté un Afghan soupçonné d’avoir poignardé à mort 10 autres ouvriers agricoles à la suite d’une querelle foncière, ont rapporté lundi les médias officiels iraniens. Le déchaînement dans un village isolé du sud-est de l’Iran était un incident rare de ce type dans la République islamique.

L’agence de presse officielle IRNA a déclaré que quatre Iraniens et six Afghans avaient été tués, et qu’un ouvrier agricole avait été blessé dans le déchaînement de dimanche et était hospitalisé. Selon le rapport, le suspect était mentalement déséquilibré.

Une sécheresse de plusieurs décennies en Iran a provoqué une augmentation des conflits sur les ressources en eau et les terres avec un meilleur accès à l’eau. Les fusils de chasse sont la seule arme que les Iraniens sont autorisés à posséder légalement.

Les actes de violence se sont intensifiés ces dernières années en Iran alors que les conditions économiques du pays se détériorent dans un contexte de sanctions américaines écrasantes qui ont contribué à déclencher une inflation galopante et une augmentation du chômage.

En mai, un employé licencié de l’un des plus grands conglomérats financiers publics d’Iran s’est livré à une fusillade sur son ancien lieu de travail dans l’ouest de l’Iran, tuant trois personnes et en blessant cinq avant de retourner l’arme contre lui-même.

En 2016, un homme de 26 ans a abattu 10 proches et en a blessé quatre autres.

The Associated Press