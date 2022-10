Iran. La mort de Mahsa Amini déclenche des manifestations au Canada

Partout au Canada et dans le monde, des manifestants se sont tenus côte à côte samedi en solidarité avec les droits et la liberté des femmes en Iran, alors que le pays entame sa troisième semaine consécutive de protestations agitées provoquées par la mort d’une femme de 22 ans en garde à vue. .

De Vancouver à Halifax, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues canadiennes ce week-end. À Richmond Hill, en Ontario, des manifestants ont envahi la rue Yonge, se terminant par un rassemblement à l’extérieur d’une bibliothèque, certains brandissant des pancartes avec des slogans, notamment « Free Iran ».

À Halifax, des centaines de personnes ont défilé dans les rues, brandissant des drapeaux et des pancartes, réclamant justice.

“Tout ce qu’ils veulent, ce sont les droits humanitaires”, a déclaré l’irano-canadien Siavesh Farrahi à CTV News Atlantic. « Nous voulons les droits des femmes. C’est donc tout ce que nous voulons, et nous avons besoin du soutien de la population canadienne.

En plus des rassemblements ici au Canada, les gens ont manifesté dans les grandes villes du monde. Des chants pouvaient être entendus de Londres à Sydney.

Et à chaque rassemblement, un nom se répétait : Mahsa Amini.

Amini est la femme kurdo-iranienne de 22 ans qui est décédée le mois dernier après avoir été détenue par la police des mœurs de la République islamique.

Elle a été arrêtée simplement parce que son foulard était prétendument trop lâche – une violation du code vestimentaire islamique strictement appliqué.

“Cela me brise vraiment le cœur quand je pense à la situation, car elle avait toute sa vie devant elle”, a déclaré Diako Aili, la cousine d’Amini à CNN.

La mort d’Amini en garde à vue a déclenché une violente protestation publique en Iran, qui a commencé lors des funérailles d’Amini et s’est propagée dans les 31 provinces iraniennes, les manifestants exigeant la chute du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Beaucoup de manifestants sont des femmes, que l’on voit souvent retirer hardiment leur hijab au mépris des lois strictes qui ont été utilisées pour arrêter Amini. Les femmes sont tenues de se couvrir les cheveux en public en Iran, et certaines des manifestations ont donc vu des manifestants brûler leurs hijabs et se couper les cheveux en public.

Mais ce défi a déclenché une réponse sévère des forces de sécurité iraniennes. Amnesty International a déclaré que la répression gouvernementale avait entraîné la mort d’au moins 52 personnes et des centaines d’autres blessées.

Le président iranien, Ebrahim Raisi, qualifie les manifestations de chaos inacceptable qui doit être réprimé.

Il allègue également qu’ils sont alimentés par l’intérêt personnel de pays étrangers comme les États-Unis.

Mais ceux qui se sont joints aux manifestations mondiales d’aujourd’hui disent qu’ils sont solidaires non seulement des femmes iraniennes, mais de tous ceux qui ont été privés des droits humains.

« Alors que le régime iranien coupe Internet dans le pays et tue des manifestants sans discernement, le peuple iranien a demandé à plusieurs reprises que la communauté internationale soit sa voix et amplifie ses demandes », a déclaré Irano-Canadiens pour la justice et les droits de l’homme dans un communiqué de presse pour La marche de Toronto. “Cet événement est destiné à faire écho à leur voix.”

“Il ne s’agit pas seulement du hijab, il s’agit du corps – ils veulent contrôler et opprimer toutes les femmes, contrôler le pays”, a déclaré l’activiste Azin Rezaeian lors d’un rassemblement à Ottawa plus tôt cette semaine.

En ce qui concerne les manifestations mondiales d’aujourd’hui, on estime que des personnes dans plus de 150 villes ont participé – une manifestation massive de soutien à ceux qui luttent pour la liberté en Iran.



Avec des fichiers de CNN, CTV News Toronto et CTV News Atlantic.