Iran et Israël : d’alliés à ennemis jurés, comment en sont-ils arrivés là ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Téhéran, Iran – L’Iran est devenu l’une des voix les plus véhémentes contre le bombardement brutal de Gaza par Israël. Et cela est conforme à sa politique étrangère résolument anti-israélienne. Les deux nations du Moyen-Orient sont souvent décrites comme des ennemis jurés.

La question palestinienne est au centre des hostilités depuis des décennies, et Téhéran a averti Israël et son plus proche allié, les États-Unis, que la guerre avec le Hamas pourrait s’étendre à mesure que Tel Aviv intensifiait ses attaques au-delà de Gaza. Israël a bombardé des positions au Liban et en Syrie, deux pays où Téhéran exerce une influence considérable.

Voici un aperçu rapide de l’histoire des relations entre l’Iran et Israël et de la situation actuelle.

Comment ont commencé les relations entre l’Iran et Israël d’aujourd’hui ?

Sous la dynastie Pahlavi, qui a régné de 1925 jusqu’à son renversement lors de la révolution de 1979, les relations entre l’Iran et Israël étaient tout sauf hostiles. L’Iran est en fait le deuxième pays à majorité musulmane à reconnaître Israël après sa fondation en 1948.

L’Iran était l’un des 11 membres du comité spécial des Nations Unies formé en 1947 pour trouver une solution pour la Palestine après la fin du contrôle britannique sur le territoire. C’était l’un des trois pays à voter contre le plan de partition de la Palestine de l’ONU, motivé par la crainte qu’il n’aggrave la violence dans la région pour les générations à venir.

« L’Iran, aux côtés de l’Inde et de la Yougoslavie, a proposé un plan alternatif, une solution fédérative qui consistait à garder la Palestine comme un seul État avec un parlement mais divisé en cantons arabes et juifs », a déclaré à Al Jazeera l’historien de l’Université d’Oxford Eirik Kvindesland.

“C’était le compromis de l’Iran pour tenter de maintenir des relations positives avec un Occident prosioniste et le mouvement sioniste lui-même, ainsi qu’avec ses pays voisins arabes et musulmans.”

Mais deux ans après qu’Israël ait réussi à conquérir plus de territoire que ce que l’ONU avait approuvé après le début de la première guerre israélo-arabe en 1948, l’Iran – alors sous Mohammad Reza Pahlavi, le deuxième roi ou shah Pahlavi – est devenu la deuxième nation à majorité musulmane. après la Turquie pour reconnaître officiellement Israël. Avant la création d’Israël en 1948, plus de 700 000 Palestiniens ont été ethniquement expulsés de leurs foyers par les milices sionistes. Les Palestiniens appellent leur déplacement forcé et leur dépossession la Nakba, mot arabe signifiant catastrophe.

Kvindesland a déclaré que la décision de Téhéran visait principalement à gérer les actifs iraniens en Palestine, car environ 2 000 Iraniens y vivaient et leurs propriétés ont été confisquées par l’armée israélienne pendant la guerre.

Mais cela s’est également produit dans le contexte de la soi-disant « doctrine de la périphérie » d’Israël.

«Pour mettre fin à son isolement au Moyen-Orient, le Premier ministre israélien David Ben Gourion a entretenu des relations avec des États non arabes aux ‘bords’ du Moyen-Orient, dans le cadre de ce qui sera plus tard connu sous le nom de doctrine de la périphérie. Cela incluait également l’Éthiopie, mais l’Iran et la Turquie étaient de loin les approches les plus réussies », a déclaré Kvindesland.

Les choses ont changé après que Mohammad Mosaddegh est devenu Premier ministre iranien en 1951, lorsqu’il a dirigé la nationalisation de l’industrie pétrolière du pays, monopolisée par la Grande-Bretagne. Mosaddegh a rompu ses liens avec Israël, qu’il considérait comme servant les intérêts occidentaux dans la région.

Selon Kvindesland, les efforts de Mosaddegh et de son organisation politique, le Front national, pour nationaliser le pétrole, expulser la puissance coloniale britannique et affaiblir la monarchie étaient l’enjeu principal de l’Iran à l’époque. Ses liens avec Israël constituent des « dommages collatéraux », dit-il.

« Il y a eu une certaine mobilisation antisioniste en Iran. Il y avait [influential Shia cleric] Navvab Safavi, l’un des personnages les plus célèbres qui ont fait une forte propagande contre le sionisme et l’établissement d’Israël. Mais pour Mosaddegh, l’objectif principal était d’obtenir le soutien des États arabes voisins pour lutter contre le contrôle britannique sur l’industrie pétrolière », a déclaré Kvindesland à Al Jazeera.

Le sionisme est apparu comme une idéologie politique à la fin du XIXe siècle qui appelait à la création d’une patrie pour les Juifs victimes d’atrocités en Europe.

Les choses ont radicalement changé lorsque le gouvernement de Mosaddegh a été renversé lors d’un coup d’État organisé par les services de renseignement du Royaume-Uni et des États-Unis en 1953. Le coup d’État a rétabli le Shah, qui est devenu un fidèle allié de l’Occident dans la région.

Israël a établi de facto une ambassade à Téhéran, et les deux ont finalement échangé leurs ambassadeurs dans les années 1970. Les relations commerciales se sont développées et l’Iran est rapidement devenu un fournisseur majeur de pétrole pour Israël, les deux pays établissant un pipeline visant à acheminer le pétrole iranien vers Israël, puis vers l’Europe.

Téhéran et Tel Aviv entretiennent également une coopération militaire et sécuritaire étendue, mais celle-ci est restée largement secrète pour éviter de provoquer les pays arabes de la région.

« Israël avait plus besoin de l’Iran que l’Iran n’avait besoin d’Israël. Israël a toujours été le parti proactif, mais le Shah souhaitait également trouver un moyen d’améliorer sa politique. [Iran’s] relations avec les États-Unis, et à l’époque, Israël était considéré comme un bon moyen d’atteindre cet objectif », a déclaré Kvindesland.

« Il y avait aussi la perspective de renforcer l’appareil de sécurité, et [Iranian security and intelligence service] SAVAK a été en partie formé par le Mossad. C’étaient des choses que l’Iran pouvait obtenir ailleurs, mais Israël tenait à les fournir parce qu’il avait besoin d’un partenaire au Moyen-Orient qui soit par ailleurs assez antisioniste et anti-israélien.

L’historien a déclaré que le Shah était principalement motivé par le besoin d’alliances, de sécurité et de commerce, et « s’est montré peu soucieux des Palestiniens dans ses relations avec Israël ».

Que s’est-il passé après la révolution iranienne ?

En 1979, le Shah fut renversé lors d’une révolution et une nouvelle République islamique d’Iran naquit.

L’ayatollah Ruhollah Khomeini, le leader de la révolution, a introduit une nouvelle vision du monde qui défendait principalement l’islam et plaidait pour tenir tête aux puissances mondiales « arrogantes » et à leurs alliés régionaux, qui opprimeraient les autres – y compris les Palestiniens – pour servir leurs propres intérêts.

Cela signifie qu’Israël est devenu connu en Iran comme le « Petit Satan » par rapport au « Grand Satan » que sont les États-Unis.

Téhéran a rompu tous liens avec Israël ; les citoyens ne pouvaient plus voyager et les itinéraires aériens ont été annulés ; et l’ambassade israélienne à Téhéran a été transformée en ambassade palestinienne.

Khomeiny a également déclaré chaque dernier vendredi du mois sacré musulman du Ramadan Jour de Qods, et depuis lors, de grands rassemblements ont eu lieu ce jour-là en soutien aux Palestiniens à travers l’Iran. Jérusalem est connue sous le nom d’al-Quds en arabe.

Trita Parsi, vice-présidente exécutive du Quincy Institute for Responsible Statecraft, a déclaré à Al Jazeera que Khomeini s’opposait à ce que la question palestinienne soit considérée comme une cause nationaliste arabe et cherchait à la transformer en une cause islamique afin de fournir à l’Iran non seulement la capacité de défendre la cause palestinienne mais pour la diriger.

« Pour surmonter à la fois la division arabo-persane et la division sunnite-chiite, l’Iran a adopté une position beaucoup plus agressive sur la question palestinienne pour brandir ses références en tant que leader dans le monde islamique et pour mettre les régimes arabes alliés des États-Unis sur la défensive. ” il a dit.

L’inimitié s’est accrue au fil des décennies alors que les deux parties cherchaient à consolider et à accroître leur pouvoir et leur influence dans la région.

Aujourd’hui, l’Iran soutient un réseau de « l’axe de la résistance » composé de groupes politiques et armés dans plusieurs pays de la région, notamment au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, qui soutiennent également la cause palestinienne et considèrent Israël comme un ennemi majeur.

Au fil des années, Israël a soutenu divers groupes violemment opposés à l’establishment iranien. Téhéran affirme qu’il s’agit notamment d’un certain nombre de groupes qu’il qualifie d’organisations « terroristes ». Parmi eux figurent les Moudjahiddines Khalq (MEK), une organisation basée en Europe, des organisations sunnites de la province iranienne du Sistan-Baloutchistan, au sud-est de l’Iran, et des groupes armés kurdes basés au Kurdistan irakien.

Comment se sont-ils affrontés ?

Les tensions entre l’Iran et Israël ne se limitent pas aux idéologies ou aux groupes mandataires.

Les deux hommes seraient à l’origine d’une longue série d’attaques contre leurs intérêts respectifs, à l’intérieur et à l’extérieur de leur territoire, ce qu’ils nient publiquement. C’est ce qu’on appelle une « guerre de l’ombre » qui s’étend de plus en plus au grand jour à mesure que les hostilités s’intensifient.

Le programme nucléaire iranien a été au centre de certaines des attaques les plus importantes. Israël – lui-même soupçonné de posséder clandestinement des dizaines d’armes nucléaires – a juré de ne jamais laisser l’Iran développer une bombe nucléaire. Téhéran a réaffirmé que son programme nucléaire était à des fins civiles.

Il est largement admis qu’Israël et les États-Unis sont à l’origine du logiciel malveillant Stuxnet qui a infligé d’importants dégâts aux installations nucléaires iraniennes dans les années 2000.

Au fil des années, il y a eu de nombreuses attaques de sabotage contre les installations nucléaires et militaires iraniennes, dont Téhéran a imputé la responsabilité à Israël. L’Iran publie également régulièrement des informations selon lesquelles de nouvelles attaques de sabotage ont été déjouées.

Les attaques ont également visé du personnel, notamment un certain nombre de scientifiques nucléaires de haut niveau. L’assassinat le plus éhonté a eu lieu en 2020, lorsque le grand scientifique nucléaire Mohsen Fakhrizadeh a été abattu à l’aide d’une mitrailleuse surveillée par satellite et contrôlée par l’IA montée à l’arrière d’une camionnette qui a ensuite explosé pour détruire des preuves.

D’un autre côté, Israël et ses alliés occidentaux accusent l’Iran d’être à l’origine d’une série d’attaques contre les intérêts israéliens, notamment plusieurs frappes de drones contre des pétroliers israéliens et des cyberattaques.

Pourrait-il un jour y avoir une normalisation ?

Plusieurs États arabes de la région ont choisi de normaliser leurs relations avec Israël alors qu’ils recherchent davantage de soutien occidental.

Pendant ce temps, l’Arabie saoudite, l’autre puissance de la région, a rétabli cette année ses relations diplomatiques avec l’Iran après sept ans de rupture suite à un accord négocié par la Chine en mars.

Les États-Unis tentent de négocier un accord similaire entre l’Arabie saoudite et Israël. Toute perspective de normalisation entre Tel Aviv et Riyad a été suspendue, du moins pour le moment, alors qu’Israël continue de…