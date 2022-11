Iran. Des centaines de journalistes demandent la libération de deux collègues incarcérés à la prison d’Evine

CNN

Des centaines de journalistes iraniens demandent la libération de leurs collègues Niloofar Hamedi et Elaheh Mohammadi, qui ont été arrêtés et envoyés à la prison d’Evine à Téhéran pour avoir couvert la mort de Mahsa Amini, selon le journal iranien indépendant Etemad.

“La liberté des médias n’est pas seulement le droit des journalistes mais aussi celui de la société”, lit-on dans un communiqué publié dimanche, signé par plus de 300 journalistes, photographes et militants des médias iraniens.

Ces arrestations sont la dernière tentative du régime iranien de faire taire la dissidence, alors qu’il tente de réprimer les manifestations qui ont secoué le pays ces dernières semaines.

“Notre société a le droit de savoir ce qui se passe en temps opportun, sans censure ni filtre, et a également le droit d’interroger toute personne ou institution qui cause l’inefficacité, la corruption ou qui viole la loi”, poursuit le communiqué.

« La grande société iranienne ne sera pas en mesure de faire face aux menaces complexes du monde d’aujourd’hui sans des citoyens responsables tels que Niloofar Hamedi et Elaheh Mohammadi et d’autres journalistes emprisonnés.

La réponse est intervenue après que les services de renseignement iraniens ont accusé vendredi les deux journalistes de s’être entraînés à l’étranger et de fournir des informations aux médias étrangers.

Les services de renseignement iraniens ont accusé Hamedi d’utiliser son rôle de journaliste « comme couverture » pour attiser la dissidence.

“Elle a été l’une des premières personnes à arriver à l’hôpital [where Mahsa Amini was taken] et provoqué les proches du défunt et publié des informations ciblées », lit-on dans le communiqué.

“La première photo de feu Mahsa Amini sur son lit d’hôpital a été publiée par [Niloofar Hamedi] et elle a suivi des cours à l’étranger », poursuit le communiqué.

“[Elaheh Mohammadi] a également suivi des cours américains à l’étranger. Tous deux ont joué le rôle d’être la principale source d’information pour les médias étrangers.

Mehdi Rahmanian, le PDG du journal Shargh, l’employeur de Niloofar Hamedi, a publié une déclaration niant que Niloofar ait publié la photo de Mahsa Amini dans un lit d’hôpital.

Le mari de Niloofar, Mohammad Hossein Ajorloo, a tweeté en disant que la seule photo publiée par Niloofar était celle de deux membres de la famille de Mahsa Amini s’embrassant après avoir appris sa mort en garde à vue.

Au moins 46 journalistes ont été emprisonnés en Iran depuis le début des manifestations contre la mort de Mahsa Amini, selon une organisation non gouvernementale, le Comité pour la protection des journalistes.

Niloofar Hamedi et Elaheh Mohammadi sont toujours détenus à la prison d’Evin et n’ont pas encore été publiquement inculpés.