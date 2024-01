Iran : attaques lancées contre des bases militantes au Pakistan

JERSUALEM (AP) — L’Iran a lancé mardi des attaques au Pakistan ciblant ce qu’il décrit comme des bases du groupe militant Jaish al-Adl, ont rapporté les médias d’État, ce qui pourrait accroître encore les tensions dans un Moyen-Orient déjà en proie à des troubles. Guerre d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

La confusion a suivi les annonces, car certains rapports ont rapidement disparu. Cependant, toute attaque iranienne à l’intérieur du Pakistan, doté de l’arme nucléaire, menacerait les relations entre les deux pays, qui se regardent depuis longtemps avec méfiance tout en entretenant des relations diplomatiques.

L’attaque signalée fait suite Frappes iraniennes en Irak et en Syrie moins d’un jour plus tôt, alors que Téhéran s’en prend à la suite un double attentat suicide revendiqué ce mois-ci par le groupe militant sunnite État islamique qui a tué plus de 90 personnes.

L’agence de presse officielle IRNA et la télévision d’État ont déclaré que des missiles et des drones avaient été utilisés lors des frappes au Pakistan, ce qui n’a pas été immédiatement reconnu par le gouvernement pakistanais.

Jaish al-Adl, ou « Armée de la justice », est un groupe militant sunnite fondé en 2012 qui opère en grande partie de l’autre côté de la frontière pakistanaise. L’Iran a combattu les militants dans les zones frontalières, mais une attaque de missiles et de drones contre le Pakistan serait sans précédent pour l’Iran.

Les militants ont revendiqué des attentats à la bombe et kidnappé la police des frontières iranienne dans le passé.

Les reportages des médias d’État ont ensuite été soudainement supprimés sans explication, bien que les agences de presse semi-officielles Fars et Tasnim aient continué à publier des articles presque identiques sur leurs sites Internet mardi soir. Press TV, la branche anglophone de la télévision d’État iranienne, a ensuite attribué l’attaque aux Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens.

Les rapports décrivent les frappes comme ayant eu lieu dans les montagnes de la province pakistanaise du Baloutchistan, théâtre d’attaques de faible intensité. insurrection des nationalistes baloutches depuis plus de deux décennies. Les nationalistes baloutches voulaient initialement une part des ressources provinciales, mais ont ensuite lancé une insurrection pour l’indépendance.

Les autorités n’ont fourni aucune explication sur ce qui se passait, même si des sujets sensibles en Iran peuvent soudainement disparaître des médias d’État.

Les responsables pakistanais n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L’Iran soupçonne depuis longtemps le Pakistan à majorité sunnite d’héberger des insurgés, peut-être à la demande de son rival régional l’Arabie saoudite. Cependant, l’Iran et l’Arabie saoudite sont parvenus à une détente sous l’égide de la Chine en mars dernier, apaisant ainsi les tensions.

Lundi soir, l’Iran a tiré des missiles sur le nord de la Syrie visant le groupe État islamique et sur l’Irak contre ce qu’il a appelé un « quartier général des espions » israéliens près du complexe du consulat américain dans la ville d’Erbil.

L’Irak a qualifié mardi ces attaques, qui ont tué plusieurs civils, de « violation flagrante » de la souveraineté irakienne et a rappelé son ambassadeur à Téhéran.