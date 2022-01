Iran 1ère équipe asiatique à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ; Japon, Corée du Sud Inch Closer

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

Craig Goodwin et Riley McGree en ont ajouté deux autres après la pause pour conclure la victoire de l’équipe locale, dont le manager Graham Arnold était absent après avoir été testé positif au Covid-19.

L’Australie est également dans la course.

« Mais le match saoudien aura une intensité et une tension différentes de ce soir, et nous devons être prêts à jouer à un niveau élevé. »

« En ce qui concerne le match saoudien, le match de ce soir a contribué à renforcer notre compréhension en tant qu’équipe et c’est un gros plus pour nous », a déclaré le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu.

« Les joueurs ont tout donné mais le premier but est tombé au mauvais moment pour nous et cela nous a fait perdre notre rythme », a déclaré Li, dont l’équipe n’a pas réussi à cadré.

Osako ne s’est pas trompé sur place et les hôtes ont poussé leur avantage à la 61e minute quand Ito s’est levé pour diriger le centre du remplaçant Yuta Nakayama.

Le Japon manquait la moitié de sa défense régulière contre la Chine, le capitaine Maya Yoshida et l’arrière latéral d’Arsenal Takehiro Tomiyasu étant tous deux absents sur blessure.

Les Irakiens ont lutté pour gagner de l’élan et n’ont pas réussi à briser la célèbre défense iranienne, les hôtes étant clairement l’équipe dominante devant leurs supporters locaux.

L’Iran a prolongé son impressionnante série d’invincibilité sous la direction de l’entraîneur-chef croate Dragan Skocic avec 11 victoires et un nul, avec sa deuxième victoire contre l’Irak sur la route du Qatar.

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a ordonné à l’Iran en septembre 2019 d’autoriser l’accès des femmes aux stades sans restriction et en nombre déterminé par la demande de billets.

« Je suis très heureux. C’est la première fois que j’assiste à un match au stade Azadi », a déclaré une ingénieure civile de 26 ans qui a donné son nom uniquement comme Mahya. Elle portait le drapeau national vert, blanc et rouge et se couvrait la tête d’un gris. foulard.

Il y a eu des célébrations et des feux d’artifice à Téhéran après le coup de sifflet final sous les acclamations des spectateurs alors que les femmes étaient autorisées à participer à un match de football iranien pour la première fois depuis octobre 2019.

L’Australie est troisième, un point de plus derrière le Japon, pour rester dans la chasse à une place automatique avec une confortable victoire à domicile 4-0 contre le Vietnam à Melbourne.

Dans le groupe B, le Japon s’est rapproché de Doha avec une victoire 2-0 sur une Chine édentée et occupe la deuxième place, à deux points du leader, l’Arabie saoudite.

L’Iran est devenu la première équipe d’Asie à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde 2022 jeudi avec une victoire 1-0 sur l’Irak alors que le Japon et la Corée du Sud se sont rapprochés du Qatar. L’attaquant de Porto Medhi Taremi a marqué le vainqueur après 48 minutes à Téhéran pour envoyer son pays en finale de Coupe du monde pour la sixième fois et la troisième consécutive. L’Iran a consolidé sa première place dans le groupe A avec 19 points en sept matches, deux points devant la Corée du Sud qui est sur le point de se qualifier après une victoire 1-0 contre le Liban à Sidon.

