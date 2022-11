Irak : un membre des Forces armées canadiennes décède en déploiement

Un membre des Forces armées canadiennes est décédé en Irak dans ce que le ministère de la Défense nationale décrit comme « des circonstances non liées aux opérations ».

Un communiqué du ministère de la Défense et des Forces armées canadiennes publié lundi indique que le capitaine Eric Cheung, un officier des opérations au quartier général du 38e Groupe-brigade du Canada à Winnipeg, est décédé samedi à Bagdad.

Le communiqué indique que Cheung travaillait en tant que directeur général de la Direction des communications stratégiques pour la Force opérationnelle interarmées combinée – Opération Inherent Resolve, la composante militaire d’une coalition plus large de pays et d’organisations travaillant pour vaincre le groupe État islamique, également appelé Daech. , en Irak et en Syrie.

Le ministère de la Défense et les Forces armées canadiennes affirment qu’une enquête est en cours sur la mort de Cheung et qu’aucun autre détail ne sera fourni tant qu’elle ne sera pas terminée.

“Nos pensées vont à la famille et aux amis du capitaine Cheung”, indique leur déclaration. “Les Forces armées canadiennes soutiennent les proches du capitaine Cheung en ces temps difficiles. La famille a demandé que leur vie privée soit respectée.”