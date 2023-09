Irak : L’incendie meurtrier d’un mariage qui a tué plus de 100 personnes a éclaté alors qu’un couple entamait une danse lente

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Un incendie dévastateur qui a tué plus de 100 personnes lors d’un mariage en Irak a commencé alors que les mariés commençaient leur danse lente, ont déclaré des témoins blessés.

Plus de 150 personnes, dont des enfants, ont été blessées, la plupart gravement brûlées, à la suite du désastre d’une fête de mariage qui a frappé mardi soir la minorité chrétienne en déclin en Irak, près de la ville de Mossoul.

La majorité des survivants ont été complètement brûlés, a déclaré Ahmed Dubardani, responsable de la santé à Ninive, à la télévision kurde. Rudawavec la crainte que le nombre de morts ne dépasse le dernier chiffre de 114 cité par les autorités régionales.

Les images semblaient montrer le plafond prenant feu alors que des feux d’artifice étaient déclenchés. (Capture d’écran Rudaw)

Les invités au mariage ont déclaré à Rudaw depuis l’hôpital que l’incendie avait commencé lorsque des feux d’artifice avaient été déclenchés avant la danse lente du couple de jeunes mariés – et des images montraient des débris enflammés tombant du plafond alors que le pont et le marié s’accrochaient l’un à l’autre sur la piste de danse.

Le couple figurait parmi les personnes tuées dans l’incendie, a déclaré Ahmed Dubardani, chef adjoint de la santé de Ninive. Toutefois, certains invités ont soutenu que les jeunes mariés avaient survécu à l’incendie en s’enfuyant par la cuisine.

«Ils ont allumé des feux d’artifice. Il a touché le plafond, qui a pris feu », a déclaré un blessé, dans un récit corroboré par un deuxième invité blessé. « La salle entière a pris feu en quelques secondes. »

Des responsables de la protection civile ont déclaré à l’agence de presse irakienne que l’extérieur de la salle de mariage contenait des matériaux de revêtement illégaux et « hautement inflammables et peu coûteux » qui « s’effondrent en quelques minutes ». Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a ordonné une enquête sur l’incendie.

Des panneaux similaires ont été mis en cause dans plusieurs incendies antérieurs en Irak, le plus récemment en juillet 2021, lorsqu’un incendie dans un hôpital de la ville de Nassiriyah a tué entre 60 et 92 personnes.

La salle des mariages a été réduite en métal calciné et en décombres (Reuters)

Au moins 150 personnes ont été blessées et jusqu’à 900 personnes se trouveraient dans la salle. (PA)

Les sirènes des ambulances ont retenti pendant des heures après l’incendie de mardi soir alors que des dizaines de blessés étaient extraits des décombres carbonisés et tordus de la salle bondée, les survivants arrivant dans les hôpitaux locaux avec des bandages et recevant de l’oxygène.

Le mariage a eu lieu dans le district de Hamdaniya, situé dans les plaines de Ninive en Irak. Bien qu’elle soit sous le contrôle du gouvernement central irakien, elle est également revendiquée par le gouvernement régional kurde semi-autonome d’Irak. Le Premier ministre kurde Masrour Barzani a également ordonné aux hôpitaux d’apporter leur aide.

Il existe des rapports contradictoires quant à savoir si le pont et le palefrenier font partie des survivants. (capture d’écran)

Le père Rudi Saffar Khoury, prêtre présent au mariage, a déclaré qu’il n’était pas clair qui était responsable de l’incendie.

« Il pourrait s’agir d’une erreur de la part des organisateurs de l’événement ou des hôtes des lieux, ou peut-être d’une erreur technique », a déclaré M. Khoury. « C’était un désastre dans tous les sens du terme. »

Les survivants ont été évacués du hall et transportés à l’hôpital mardi soir. (Reuters/Khalid Al-Mousily)

Au cours des deux dernières décennies, la minorité chrétienne d’Irak a été violemment la cible d’extrémistes, d’abord d’Al-Qaida, puis du groupe militant État islamique, et le nombre de chrétiens en Irak est actuellement estimé à 150 000, contre 1,5 million il y a vingt ans. .

Bien que les plaines de Ninive aient été reprises à l’EI il y a six ans, certaines villes sont encore pour la plupart en ruines et manquent de services de base. De nombreux chrétiens sont partis vers l’Europe, l’Australie ou les Etats-Unis.

Rapports supplémentaires par AP