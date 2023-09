Irak : La mariée a perdu « toute sa famille » après qu’un incendie a éclaté lors de la première danse | Nouvelles du monde

Plusieurs membres de la famille d’une femme seraient morts le jour de son mariage (Photo : Kurdistan 24 TV) La « famille entière » d’une mariée fait partie des plus de 100 personnes qui ont été tué après un mariage transformé en cauchemar apocalyptique. La mère du marié a également été tuée après qu’un incendie ait éclaté alors que les jeunes mariés profitaient de leur première danse mardi soir. Haneen et Ravan Esho faisaient la fête ensemble lorsque la catastrophe a frappé, plongeant des centaines d’invités dans une frénésie de panique lors de la cérémonie organisée dans la ville de Qarapish, près de Mossoul, dans le nord de l’Irak. Des images terrifiantes montrent des pièces pyrotechniques placées sur le sol d’une salle comble tirant des feux d’artifice avant qu’un lustre décoré au-dessus ne s’allume. Quelques instants plus tard, des débris enflammés commencent à pleuvoir violemment du plafond sur les personnes en contrebas qui se dirigent frénétiquement vers les quelques petites sorties. On peut entendre les invités pétrifiés crier alors que l’énorme ornement entre en éruption et que tout le bâtiment est englouti et ravagé par l’incendie. Ce qui était censé être un jour de rêve pour le couple marié s’est rapidement transformé en une catastrophe inimaginable. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo On craignait initialement qu’ils soient morts, mais ils ont réussi à s’échapper par la cuisine, même s’ils seraient dans un état psychologique « désastreux ». Plus de 100 autres personnes ont tragiquement succombé, dont les trois frères de la mariée, ses oncles et ses jeunes cousins, rapporte MailOnline. Selon Jamil al-Jamil, qui est un ami du couple, les brûlures qu’ils ont subies sont insignifiantes comparées à l’incendie et dépassent de loin le coup dévastateur que représente la perte de tant de membres de la famille, a déclaré un ami du couple, Jamil al-Jamil. « La mariée a perdu toute sa famille – trois frères, tous ses oncles et ses jeunes cousins. Le marié a perdu sa mère », a-t-il déclaré. Plus : Tendances

Des dizaines d’enfants ont perdu la vie et au moins 150 personnes ont été blessées dans cet horrible incident. « Ce n’était pas un mariage. C’était l’enfer », a déclaré Mariam Khedr, pleurant et se frappant alors qu’elle attendait que les autorités rendent les corps de sa fille Rana Yakoub, 27 ans, et de ses trois jeunes petits-enfants, le plus jeune n’ayant que huit mois. Un autre homme blessé dans l’incendie a déclaré à Rudaw que l’incendie avait commencé alors que le couple se préparait pour leur danse lente. L’incendie a été provoqué par des pièces pyrotechniques au sol qui projetaient des flammes (Photo : Twitter)



Un lustre a pris de la lumière et des débris en feu ont commencé à tomber du plafond (Photo : Twitter) «Ils ont allumé des feux d’artifice», a-t-il déclaré. « Il a heurté le plafond, qui a pris feu. La salle entière a pris feu en quelques secondes. Les pompiers ont continué à fouiller les restes calcinés du bâtiment alors que les proches endeuillés se rassemblaient devant une morgue à Mossoul, pleurant de détresse. Les survivants ont déclaré que des centaines de personnes étaient présentes à la célébration du mariage, qui a suivi un service religieux antérieur, et que l’incendie s’est déclaré environ une heure après le début de l’événement. Le gouverneur adjoint de la province de Ninive, Hassan al-Allaf, a déclaré que 113 personnes avaient été confirmées mortes.



Le bâtiment est devenu orange vif lors de l’incendie dévastateur et mortel (Photo : Twitter)



Des volontaires recherchent les restes des corps disparus après l’incendie mortel en Irak (Photo : Reuters) Le chef de la section provinciale du Croissant-Rouge a déclaré que le bilan des morts n’était pas définitif mais qu’il « dépassait les centaines de blessés et les dizaines de tués ». Les forces de sécurité irakiennes ont arrêté neuf travailleurs sur place dans le cadre de leur enquête, a déclaré Abdullah Al-Jabouri, un responsable de la sécurité qui dirige le commandement des opérations de Ninive. Trois personnes ayant assisté au mariage ont déclaré que la salle semblait mal équipée pour la catastrophe, sans extincteurs visibles et avec peu de sorties. Des personnes en noir ont afflué vers le cimetière de Qaraqosh mercredi après-midi alors qu’une file de camionnettes passait, transportant les morts pour les enterrer.



Les personnes en deuil ont transporté des cercueils aux funérailles jeudi (Photo : Reuters)



Plus de 100 personnes sont mortes dans l’incendie et au moins 150 ont été blessées (Photo : Twitter) Des centaines de personnes se sont rassemblées, dont beaucoup sanglotaient, alors que les cercueils étaient portés à hauteur d’épaule, certains enveloppés de blanc, l’un avec un tissu fleuri, avant d’être déposés sur le sol où les personnes en deuil désemparées se sont serrées dans leurs bras alors que les cercueils étaient descendus dans leurs tombes. La plupart des habitants de Qaraqosh, qui est majoritairement chrétien mais abrite également certains membres de la minorité yézidie d’Irak, ont fui la ville lorsque l’État islamique s’en est emparé en 2014. Mais ils sont revenus après l’éviction du groupe en 2017. «Hier, il y avait un mariage et du bonheur. Maintenant, nous préparons leur enterrement », a déclaré le diacre Hani al-Kasmousa à l’église de Mar Youhanna, où le service de mariage a eu lieu avant les célébrations du soir.



Des enfants figuraient parmi les personnes grièvement blessées (Photo : Reuters)



Les enfants ont été transportés d’urgence à l’hôpital aux côtés d’autres survivants (Photo : Reuters) Le père Rudi Saffar Khoury, prêtre présent au mariage, a déclaré qu’il n’était pas clair qui était responsable de l’incendie. « Il pourrait s’agir d’une erreur de la part des organisateurs de l’événement ou des hôtes des lieux, ou peut-être d’une erreur technique », a déclaré M. Khoury. « C’était un désastre dans tous les sens du terme. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

