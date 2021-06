IRA requis, les retraits 401 (k) commencent à 75 ans en vertu du projet de loi du Congrès

« En tant que conseiller financier, j’applaudis [a higher age] parce que nous aurions plus de flexibilité et plus d’années pour faire de la planification », a déclaré le planificateur financier agréé Mark Wilson, président de MILE Wealth Management à Irvine, en Californie. « Même si la plupart des gens tirent plus que le montant requis, ce serait toujours un chose de positif. »

L’ajustement proposé n’aurait généralement pas d’impact sur la plupart des retraités : la majorité – 79,5 %, selon l’IRS – prend plus que leur RMD parce qu’ils ont besoin d’argent. Cependant, pour les 20,5% qui ne prennent que le montant minimum requis, les années supplémentaires pourraient donner plus de temps pour élaborer une stratégie sur la meilleure façon de gérer ces actifs.

En vertu d’une disposition d’un projet de loi sur la retraite en instance au Congrès, les distributions minimales requises, ou RMD, commenceraient à 75 ans d’ici 2032, contre 72 ans – qui n’est entrée en vigueur que l’année dernière après que la Secure Act de 2019 l’ait élevée de 70 ans et demi.

L’âge auquel les Américains plus âgés doivent commencer à faire des retraits sur leurs comptes de retraite pourrait encore changer.

Pour les personnes qui n’ont pas besoin d’argent, le report de l’âge RMD offrirait l’opportunité de convertir une plus grande partie de leur 401 (k) ou IRA traditionnel au fil du temps en un Roth IRA. Bien que des impôts soient payés sur l’argent converti, les retraits ultérieurs seraient exonérés d’impôt, contrairement aux distributions d’un IRA traditionnel ou d’un 401 (k), qui sont imposés comme un revenu ordinaire.

Par exemple, si vous avez 75 ans, ce nombre serait de 22,9 (jusqu’à ce que de nouvelles tables d’espérance de vie entrent en vigueur l’année prochaine), selon l’IRS. Divisez le solde de votre compte – disons que c’est 100 000 $ – par ce facteur et votre RMD serait d’environ 4 366 $.

La loi actuelle stipule que vous devez prendre votre premier RMD pour l’année de vos 72 ans, bien que ce premier RMD puisse être retardé jusqu’au 1er avril de l’année suivante. Si vous êtes employé et cotisez au régime de retraite de votre entreprise, les RMD ne s’appliquent pas à ce compte particulier jusqu’à votre retraite.

« Je pense qu’ils devraient simplement éliminer complètement les RMD à vie », a déclaré Ed Slott, CPA et fondateur d’Ed Slott and Company. « Ils sont une véritable nuisance pour les personnes âgées.

De plus, il n’y a pas de RMD avec les Roth IRA du vivant du titulaire du compte. Cependant, pour tous les comptes de retraite individuels hérités, les plans 401 (k) ou autres comptes de retraite qualifiés, le solde doit être entièrement retiré dans les 10 ans si le propriétaire est décédé après 2019, sauf si le bénéficiaire est le conjoint ou une autre personne éligible.

Si l’argent d’un retraité était laissé dans un IRA traditionnel ou 401 (k) pour croître jusqu’à l’âge RMD plus tardif, la différence ne ferait pas ou ne détruirait pas la retraite d’une personne, selon les experts. Un solde de compte plus élevé signifierait également des RMD plus importants.

Les graphiques ci-dessous illustrent les performances d’un portefeuille théorique de 500 000 $ au fil du temps, gagnant 5 % par an sous un âge RMD de 72 ans et 75 ans. La différence à 95 ans est de 40 391 $ en utilisant l’âge RMD plus tardif.