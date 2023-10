Ira Khan est l’un des enfants stars les plus populaires du quartier. Même si elle s’est abstenue de jouer, Aamir Khan, Reena DuttaLa fille de est toujours confrontée à la chaleur en ligne. Que ce soit pour avoir parlé de sa dépression et de son anxiété ou de son privilège, entre autres. Ira Khan a également fait la une des journaux pour ses relations. Récemment, Ira Khan a parlé de sa relation avec sa mère et son père, c’est-à-dire Reena Dutta et Aamir Khan.

Ira Khan parle de ses conversations avec son papa-mère, Reena et Aamir

Ira raconte à un portail d’information sur le divertissement qu’elle a dû travailler activement sur sa relation avec ses parents. Ira Khan partage que la relation d’un enfant avec ses parents est à la fois très intense et compliquée. La fille d’Aamir Khan partage que pour un enfant, ce que pensent et disent les parents affecte le plus et, par conséquent, cela en prendra le plus et le rendra le plus heureux. Pour l’instant, Ira a l’impression de converser avec sa mère, Reena Dutta est beaucoup plus facile pour elle qu’avec son père, Aamir.

Cela dit, Ira ajoute qu’elle est ouverte sur ses pensées et ses sentiments avec eux deux. Ira dit à India Today qu’elle peut être ouverte sur tout avec Aamir et Reena. Elle pense qu’elle est proche d’eux deux à cet égard. Dans la même conversation, Ira parle également d’être consciente de parler à Aamir parce qu’elle pense qu’il pourrait être occupé. Fait intéressant, Aamir lui a déjà dit de l’appeler à tout moment chaque fois qu’elle a besoin de lui.

Ira Khan s’ouvre sur la haine en ligne

Ira Khan est consciente des trolls et des commentaires vicieux que les gens laissent sur ses publications. Elle a été qualifiée d’être humain inutile et on lui a constamment rappelé son privilège. Ira admet qu’elle a des privilèges car c’est évident. Elle comprend également la haine qui lui arrive. Même si elle ne lit pas les commentaires sous ses messages, d’autres lui parlent des méchancetés commentées dans ses messages. Ira dit que les sentiments sont subjectifs. À propos des trolls, elle ajoute : « Ils ne se soucient pas vraiment de savoir si vous avez de l’argent ou pas, mais je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Alors, c’est vous qui le faites et je le ferai moi. »