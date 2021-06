Ira Khan partage une photo «un peu plus assemblée» sur laquelle cet acteur de «Gully Boy» a cliqué

Ira Khan, la fille d’Aamir Khan et Reena Dutta, partage souvent ses publications et ses vidéos sur sa page Instagram, qui deviennent instantanément virales sur Internet. L’enfant vedette est également metteur en scène de théâtre de profession et elle a souvent parlé de ses problèmes de santé mentale. Maintenant, Ira est allée sur sa page Instagram et a posté un clic franc avec une légende qui a une signification profonde. Elle a dit qu’elle est un peu plus en forme.

Sur la photo, Ira porte un débardeur gris et une chemise à carreaux verte avec un sac à bandoulière vert. Elle a complété son look en attachant ses cheveux en une queue de cheval haute et une paire de boucles d’oreilles tendance. Ira a sous-titré son message comme « Quand j’étais un peu plus assemblée… ou du moins c’est ce que je pensais. @itsvijayvarma. »

Vijay Varma, qui a cliqué sur la photo, a commenté son message en écrivant : « Totalement sur Flek. »

Plus tôt, alors qu’elle abordait sa maladie mentale, Ira avait parlé de « gâcher » les vacances avec ses parents. Elle avait dit : « Au cours des dernières années, j’ai eu l’impression que ma mère et tous les parents semblent devoir renoncer à beaucoup de choses pour leurs enfants. Je ne sais pas si je pourrais vraiment faire ça pour quelqu’un. beaucoup de vacances pour ma maman et mon papa. Comme si tu ne pouvais rien faire. Tu dois emmener ton enfant partout avec toi ce qui est bien mais il y a tellement de choses que tu ne peux pas faire parce que tu dois t’en occuper. «