Ira Khan partage sa première publication sur Instagram après l’annonce du divorce d’Aamir Khan-Kiran Rao ! La vidéo devient virale | Buzz News

New Delhi : Ira Khan a partagé son premier post lundi après que son père et acteur Aamir Khan et Kiran Rao ont annoncé leur divorce.

Dans le message, elle a écrit, « Cheesecake basque brûlé – Daniel Patissier

La photo de Zomato est vraiment jolie. Et le centre réalise pleinement les fantasmes de voir l’image. Il fond dans la bouche. Pas trop sucré.

L’extérieur est en œuf. Très évidemment œuf-y. Alors je mange juste le centre

#foodblogger #cheesecake #dessertblogger @danielpatissier…”

Dans la vidéo, on peut voir Ira savourer et revoir le délicieux cheesecake en tant que blogueuse culinaire.

Ira Khan est la fille d’Aamir de sa première femme, Reena Dutta et le duo a également un fils nommé Junaid. Ira Khan est entrée dans le showbiz en faisant ses débuts en tant que réalisatrice en 2019 avec la production théâtrale « Euripides’ Medea ».

Actuellement, la diva sort avec l’entraîneur de fitness Nupur Shikhare et est souvent vue partager des messages adorés avec lui sur son compte Instagram. Ira a beaucoup parlé de sa dépression et a également évoqué ses problèmes de santé mentale sur les réseaux sociaux.

Pour les inconnus, Aamir et sa femme Kiran Rao ont décidé de mettre fin à leur mariage de 15 ans. Le couple puissant a annoncé la séparation le 3 juillet dans une déclaration commune.

Aamir Khan et Kiran Rao se sont mariés le 28 décembre 2005. Elle était assistante réalisatrice d’Ashutosh Gowariker sur le tournage de Lagaan. Le 5 décembre 2011, le duo a annoncé la naissance de leur fils, Azad Rao Khan par maternité de substitution.