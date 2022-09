Ira Khan, la fille d’Aamir Khan, s’est fiancée au beau Nupur Shikhare [Watch]

La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, s’est finalement fiancée à son petit ami de longue date, Nupur Shikhare, qui a proposé à sa bien-aimée de la manière la plus romantique possible. Au milieu d’une mer d’audience, Nupur s’est mis à genoux, a sorti la bague de fiançailles, a posé la question à Ira et elle a joyeusement dit oui. Le couple se fréquente depuis quelques années.

Regardez la demande en mariage rêvée de Nupur Shikhare à Ira Khan ici :

Ira et Nupur avaient déclenché des rumeurs de mariage lorsqu’ils avaient été vus passer du temps avec les membres de la famille d’Aamir Khan. Les tourtereaux ont été vus posant pour une photo avec sa grand-mère Zeenat Hussain. Nupur faisait également partie de leur célébration de l’Aïd. Il est maintenant sûr de dire qu’Ira et Nupur vont bientôt se marier dans les jours à venir.

Le couple n’a jamais hésité à exprimer son amour l’un pour l’autre. Ils ont été vus se tenir la main dans la foule, se protéger et passer du temps ensemble à diverses occasions. Les tourtereaux se sont éclatés lors des célébrations du 25e anniversaire d’Ira, auxquelles ont assisté Aamir Khan, sa première épouse Reena Dutta, Fatima Sana Shaikh, Sona Mohapatra et d’autres.

On les voit souvent se livrer à des moments romantiques et ils continuent d’inonder Internet de leurs photos pâteuses. Ira avait récemment publié une photo intime avec Nupur et avait écrit : “Cela fait en fait deux ans, mais j’ai l’impression que ça a toujours été comme ça. Je t’aime aussi sincèrement et sincèrement que je suis capable d’aimer.”