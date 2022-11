Ira Khan, la fille d’Aamir Khan, se fiance OFFICIELLEMENT avec le beau Nupur Sikhare; Imran Khan fait une rare apparition [WATCH VIDEOS]

C’est un grand jour pour Aamir Khan et son ex-femme Reena Dutta. Leur fille Ira Khan est officiellement engagé. C’était il y a quelques mois qu’Ira Khan a annoncé ses fiançailles avec beau Nupur Sikharé. Elle avait partagé une vidéo dans laquelle Nupur lui proposait un événement. Elle a bien sûr dit oui. Après la proposition initiale, aujourd’hui, la cérémonie de fiançailles a eu lieu par la famille proche. Ira Khan portait une robe de satin rouge tandis que Nupur Sikhare optait pour un look formel. Papa Aamir Khan a opté pour un look desi en kurta et dhoti blancs.

La fille d’Aamir Khan se fiance

L’oncle d’Ira Khan et le neveu d’Aamir Khan, Imran Khan, ont également assisté à la cérémonie de fiançailles. Il a été absent du théâtre depuis un moment maintenant, mais il a certainement posé pour les photographes lors de la cérémonie. Fatima Sana Shaikh était également parmi les invités à la cérémonie de fiançailles d’Ira Khan et de Nupur Shikhare. Kira Rao est entrée vêtue d’un beau sari bleu pour la fonction.

Découvrez la vidéo d’Ira Khan et Nupur Shikare ci-dessous :

Découvrez la vidéo d’Aamir Khan ci-dessous :

Voici les photos de Kiran Rao.

Nupur Shikhare est un entraîneur et consultant indien de célébrités. Il est amoureux d’Ira Khan depuis quelques années maintenant. La jeune star a été assez ouverte sur sa relation avec lui sur les réseaux sociaux. Du partage de messages mous aux images loufoques, ils ont tout fait. Et maintenant, ils sont officiellement fiancés. La date de leur mariage ne semble plus très loin maintenant.