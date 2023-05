Ira Khan, la fille d’Aamir Khan, fait un tour en voiture à Mumbai; les fans l’appellent ‘simple star kid’ mais les internautes la qualifient de coup publicitaire

Ira Khan, fille d’Aamir Khan et de sa première épouse Reena Dutta n’est pas devenue actrice sur les traces de son père. Elle est une fervente utilisatrice des médias sociaux qui continue de partager ses photos et vidéos sur Instagram. Elle partage toutes les mises à jour de sa vie, qu’il s’agisse d’assister à un événement ou de s’amuser avec des amis sur son compte Instagram officiel. Elle est restée à l’écart du théâtre mais reste sous les feux de la rampe pour sa vie personnelle. Elle a une fois de plus attiré l’attention des médias et fait la une des journaux. Ira Khan a récemment été aperçu en train de voyager dans un pousse-pousse automatique.

La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, a abandonné une voiture de luxe et a fait un tour en voiture à Mumbai. Elle a été aperçue en train de voyager dans une voiture avec son amie. Un paparazzo l’a enregistrée et a partagé la vidéo sur Instagram. Dans le clip, Ira a souri, fait un signe de la main et a dit merci. Elle n’était pas seule mais accompagnée d’une amie. Ira Khan porte une chemise à rayures blanches et roses sur un haut gris en l’associant à un short olive. Elle a complété le look avec une paire de lunettes de soleil. Elle a reçu des réactions mitigées des internautes sur les réseaux sociaux.

Voir la vidéo

Les fans ont apprécié Ira pour son attitude terre-à-terre. L’un de ses fans a commenté « Un et un seul enfant star simple » en ajoutant des emojis applaudissant. Un autre a écrit : « Une personne tellement douce et simple. » D’un autre côté, elle a également été critiquée car les internautes appellent cela un coup de pub. Un utilisateur a écrit : « Koi attention nahi deta toh yahi trick kaam aati hai ..fall of Bollywood and their talentless kids. » Quelqu’un a commenté « pas la simplicité ».

Récemment, Sara Ali Khan a également été vue en train de voyager deux fois en voiture. Tout d’abord, c’était un événement promotionnel pour le lancement de la bande-annonce de Zara Hatke Zara Bachke. Elle était accompagnée de sa co-vedette Vicky Kaushal. La deuxième fois, elle a pris une voiture pour éviter le trafic de Mumbai. Après le lancement de la chanson de son prochain film Zara Hatke Zara Bachke, elle a fait un tour en voiture pour éviter la circulation. Les internautes l’ont critiquée en la qualifiant de coup de pub.

Plus tôt ce mois-ci, Ira Khan a célébré son 25e anniversaire. Elle a organisé une fête d’anniversaire sur le thème de Ted Lasso à la maison. Il a été suivi par l’ex-femme d’Aamir Khan, Kiran Rao, son frère Azad et son fiancé Nupur Shikhare. Le cousin d’Aamir, Imran Khan et Mithila Palkar étaient également présents. L’année dernière, elle s’est fiancée à Nupur Shikhare qui est un entraîneur de gym professionnel.