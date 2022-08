Ira Khan fait la promotion du film du père Aamir Khan avec son petit ami Nupur Shikhare

Aamir Khan-Kareena Kapoor avec Laal Singh Chaddha, un remake de Laal Singh Chaddha de Tom Hank, sortira le 11 août. Pendant ce temps, #BoycottLaalSinghChaddha est à la mode sur les réseaux sociaux pour diverses raisons.

Les internautes sont mécontents d’Aamir pour diverses raisons, l’une étant des déclarations controversées qu’il a faites dans le passé. Les anciennes vidéos de Kareena Kapoor deviennent également virales dans lesquelles on peut l’entendre dire “ne regarde pas nos films, qui t’ont forcé”. Les utilisateurs des médias sociaux ont pris cette déclaration au sérieux et ont décidé de ne pas regarder le film.

Dimanche, la fille d’Aamir Khan, Ira Khan, s’est rendue sur Instagram et a fait la promotion de son film. Elle a partagé une adorable photo avec son petit ami Nupur Shikhare et l’a sous-titrée, “Hey @nupur_shikhare #laalsinghchaddha.”

Outre Aamir Khan et Kareena Kapoor, Naga Chaitanya sera également vue dans le film. Dans une récente interview avec India.com, l’acteur a parlé de la haine et des critiques que le film reçoit. S’adressant à India.com, Naga a déclaré: «Je ne suis pas le meilleur juge de cela. Pour être honnête, je ne connais pas trop la langue. Mais, tous les doutes qui ont été jetés sur le film sur la base du contenu qu’ils ont lu jusqu’à présent seront effacés une fois qu’ils auront regardé le film, une fois que vous serez immergé dans le film et immergé avec Laal.

Il a en outre ajouté au portail: “Vous allez voir un beau film et toutes ces comparaisons vont disparaître. De plus, c’est la même chose pour chaque film. Avant de voir le produit final, il y a un certain nombre d’opinions, de doutes et de questions qui sont bonnes et cela ne fait que créer un certain intérêt pour ce film. Donc, tout cela fait partie du film. Une fois que vous aurez regardé le film, tout cela ira. Vous en sortirez souriant et avec des larmes.