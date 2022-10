Ira Khan exhibe sa bague de fiançailles dans une nouvelle vidéo pâteuse avec son fiancé Nupur Shikhare [Watch]

Aamir Khanla fille de Ira Khan s’est fiancée à son beau Nupur Shikharé récemment. La jolie dame est en vacances avec son fiancé pour faire des balades à vélo, poser sur les flancs des montagnes et plus encore. Le beau Nupur d’Ira Khan a pris sa poignée de médias sociaux et a partagé une vidéo qui est un montage de vidéos dans lesquelles Ira est vue exhibant sa bague de fiançailles. C’était une proposition de rêve qui s’est produite il y a quelques jours et Ira Khan a joyeusement dit oui. La bague de fiançailles d’Ira Khan de la vidéo est maintenant devenu le sujet de conversation de la ville.

Entertainment News : Ira Khan exhibe sa bague de fiançailles

Nupur Shikhare, le fiancé d’Ira Khan semble avoir donné un aperçu de ce à quoi ressemblaient les derniers jours pour les tourtereaux. Ira Khan et Nupur Shikhare se fréquentent depuis quelques années maintenant. Et les deux ont récemment eu une proposition romantique. Nupur est revenu de son Triathlon et est allé directement à Ira, ils se sont embrassés après quoi il s’est mis à genoux pour proposer Ira devant tout le monde. C’était vraiment un moment touchant. Ira a rapidement dit oui après que son popeye lui ait proposé. Et maintenant, dans une vidéo partagée par Nupur, nous les voyons s’amuser, se détendre en Italie en faisant des balades à vélo. Ira a également affiché sa bague qui ressemble à un nœud.

Découvrez la bague d’Ira Khan dans la vidéo ici :

Ira Khan n’a pas l’intention d’entrer à Bollywood. Mais la fille d’Aamir Khan a fait ses débuts en tant que réalisatrice théâtrale il y a quelques années. Ira Khan sensibilise activement à la dépression et à d’autres problèmes liés à la santé mentale. Ira a été assez ouverte sur sa vie personnelle et continue de partager des publications en ligne.

À l’occasion de leur deuxième anniversaire de rencontre, Ira Khan a écrit une note sincère dans laquelle elle a exprimé son incrédulité et sa joie d’avoir terminé deux ans de leur relation. Nupur a répondu en disant qu’ils étaient censés l’être et l’a réalisé il y a deux ans. Nupur Shikhare et Ira Khan n’hésitent pas à utiliser leur PDA sur les réseaux sociaux.