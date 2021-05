Ira Khan donne une réponse appropriée au troll qui l’a appelée «  le fils d’Aamir Khan  »

Comme les stars de Bollywood, leurs enfants sont également soumis de temps en temps à la pêche à la traîne en ligne, dont la victime la plus récente est la fille de la superstar Aamir Khan, Ira Khan.

Lors d’une interaction avec les fans sur Instagram, Ira a répondu à un utilisateur qui l’appelait «le fils d’Aamir Khan» et s’est également opposée à l’utilisation de noms sexués tels que fils et fille.

Ira Khan bénéficie d’un énorme suivi de fans sur Instagram et interagit régulièrement avec ses utilisateurs. En plus de donner à tout le monde un aperçu de sa vie, Ira parle également de santé mentale sur la plate-forme de médias sociaux.

Lundi soir, Ira a partagé une photo d’elle-même sur son histoire Instagram et a demandé à ses abonnés: « » Je ne sais pas trop quoi faire de moi-même. Vous? » Un utilisateur a répondu à la question en disant: «Aapto Aamir Khan monsieur ki son ho na (n’êtes-vous pas le fils d’Aamir Khan monsieur)?»

Donnant à l’utilisateur une tranquillité d’esprit, Ira a posté une vidéo d’elle-même avec la légende: «Je suis sa fille. Mais que sont même ces noms genrés?

Ira est la fille d’Aamir Khan et de sa première épouse Reena Dutta. Pour le moment, Ira n’a pas l’intention de suivre les traces de son père et de faire carrière dans l’actrice. Cependant, elle a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec la pièce « Euripedes ‘Medea’ ‘avec Hazel Keech en 2019.

«Je me suis toujours senti plus à l’aise et enthousiaste à l’idée de travailler hors scène ou derrière la caméra plutôt que [being] en face de lui. Je n’ai jamais ressenti l’envie d’agir sauf si c’était dans un film d’action, alors j’apprends toutes les cascades cool. Là encore … je peux simplement apprendre à faire les cascades sans film sur lequel travailler », a déclaré Ira dans une interview précédente à HT.