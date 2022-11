Ira Khan brutalement trollé pour avoir porté une robe rouge lors de ses fiançailles avec Nupur Shikhare, les internautes disent “qu’elle est mal à l’aise”

Ira Khan, la fille d’Aamir Khan, a accepté la proposition de son petit ami Nupur Shikhare en septembre après que ce dernier lui ait offert une bague lors d’une de ses compétitions cyclistes. Le couple a ensuite été officiellement annoncé comme fiancé le vendredi 18 novembre lors d’une cérémonie privée à Mumbai.

Ira portait une robe bustier cramoisie, tandis que Nupur portait un smoking en ce qui concerne les vêtements. Ira a reçu de terribles traînées sur ses vêtements après que des photos et des vidéos des deux soient devenues virales, et les utilisateurs ont affirmé qu’elle ne se sentait pas à l’aise de les porter.

Découvrez les photos ici :







Voici ce que les internautes ont dit :







Lors de la cérémonie, Mansoor Khan, dont les films Qayamat Se Qayamat Tak et Jo Jeeta Wohi Sikander ont reçu des éloges critiques et commerciaux, a été photographié avec son frère cousin Aamir Khan. Imran Khan, le neveu d’Aamir, a également fait une rare apparition. La mère d’Aamir Hussain, Zeenat Hussain, était en fauteuil roulant et son ex-femme Kiran Rao, dont il a divorcé légalement en juillet 2011, était également présente à l’événement. Elle se tenait les mains.

Avec son ex-épouse Reena Dutta, Aamir a une fille nommée Ira. Le premier mariage de l’acteur de Laal Singh Chaddha avec Reena a eu un garçon nommé Junaid et une fille nommée Ira. Aamir a accueilli un bébé nommé Azad Rao Khan grâce à la maternité de substitution de son deuxième mariage avec Kiran en 2011.

Lis: La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, reçoit une proposition de rêve de son petit ami Nupur Shikhare, partage une vidéo

Étant donné qu’ils ne sont pas dans l’industrie du divertissement, le couple peut décider d’avoir un petit mariage. Cependant, cela n’a pas encore été confirmé. Sur les réseaux sociaux, Ira et Nupur partagent constamment leur amour l’un pour l’autre et Ira écrit fréquemment sur ses problèmes de santé mentale. Elle tient ses partisans au courant de ses sorties avec son père, Aamir Khan, et l’a même bien soutenu lorsque Laal Singh Chaddha a été libéré.