iQOO Z9 Turbo+ bientôt disponible, une image officielle dévoilée pour révéler le design

Aujourd’hui, iQOO s’est rendu en Chine sur son compte Weibo pour dévoiler le premier teaser du prochain iQOO Z9 Turbo+. Si la marque a entièrement révélé le design du téléphone, elle n’a pas encore confirmé sa date de lancement ni les détails techniques. Selon la récente fuite de Digital Chat Station, le Z9 Turbo+ pourrait faire ses débuts d’ici la mi-septembre ou la fin septembre.

Conception de l’iQOO Z9 Turbo+

Premier teaser de l’iQOO Z9 Turbo Plus

L’image ci-dessus montre que l’iQOO Z9 Turbo dispose d’un écran plat à l’avant. Sa coque arrière est dotée d’un îlot de caméra en forme de cercle abritant deux caméras. Un flash LED bicolore est positionné à côté du module de caméra.

Le côté gauche du Z9 Turbo+ semble vide, ce qui suggère que le bouton de volume et le bouton d’alimentation sont situés sur sa tranche droite. La conception générale du téléphone est presque identique à celle de l’iQOO Z9 Turbo, qui a fait ses débuts avec la puce Snapdragon 8s Gen 3 plus tôt cette année en Chine.

Spécifications de l’iQOO Z9 Turbo+ (rumeurs)

Selon les rapports, l’iQOO Z9 Turbo+ dispose d’un écran OLED plat de 6,78 pouces qui offre une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour plus de sécurité, il est équipé d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

À l’avant, il pourrait être doté d’une caméra selfie de 16 mégapixels, et sa configuration de caméra arrière pourrait comporter une caméra principale de 50 mégapixels compatible OIS et un objectif ultra-large de 8 mégapixels. L’appareil devrait fonctionner sous Android 14 et OriginOS 4.

Sous le capot, l’appareil serait doté du chipset Dimensity 9300 Plus et d’une batterie de 6 000 mAh avec prise en charge de la charge de 80 W. Les détails sur ses configurations de RAM et de stockage sont secrets.

En conclusion, le prochain iQOO Z9 Turbo+ et le Z9 Turbo existant présentent une ressemblance frappante, la principale différence étant l’inclusion de la dernière puce Dimensity dans le modèle Plus et du Snapdragon SoC dans la version standard. Le prix du Z9 Turbo+ devrait être d’environ 2 000 yuans (~ 280 dollars).