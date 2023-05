iQOO Z7s fait ses débuts avec la charge Snapdragon 695 et 44W

L’iQOO Z7s est désormais officiel en Inde en tant que dernière entrée de la série Z7. Il fait suite à l’iQOO Z7 5G qui a été lancé en mars, la principale différence entre les deux étant le chipset. Le nouveau Z7 est livré avec le Snapdragon 695 tandis que le Z7 5G est équipé du Mediatek Dimensity 920.

iQOO Z7s apporte un écran AMOLED de 6,38 pouces avec une résolution FHD +, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un scanner d’empreintes digitales intégré. L’arrière abrite une caméra principale de 64MP avec OIS aux côtés d’une caméra de profondeur de 2MP. L’autre capteur de caméra est un tireur frontal de 16 mégapixels logé dans une encoche en forme de goutte d’eau.











Spécifications clés iQOO Z7s

La puce Snapdragon 695 est associée à 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. Le téléphone apporte une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 44 W et démarre Funtouch OS 13 basé sur Android 13. Les autres caractéristiques notables incluent un indice de protection contre l’eau et la poussière IP54 ainsi qu’une prise audio de 3,5 mm.

iQOO Z7s commence à 18 999 INR (230 $) pour le modèle 6/128 Go et 19 999 INR ($) pour la version 8/128 Go. Vous pouvez choisir entre les couleurs Pacific Night et Norway Blue. L’appareil est disponible à l’achat auprès de Amazonie Inde et l’officiel iQOO Inde magasin.