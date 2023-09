iQOO Z7 Pro lancé en Inde avec Dimensity 7200 et charge 66W

L’iQOO Z7 Pro est désormais officiel en tant que dernier appareil de la série Z7 en Inde. Il apporte des mises à jour à tous les niveaux par rapport à l’iQOO Z7 lancé en mars. Le Z7 Pro dispose d’un écran AMOLED incurvé plus grand de 6,78 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il conserve également le scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran et la caméra frontale de 16 MP logés dans une découpe perforée.

Le chipset Dimensity 7200 de MediaTek est à la barre, aidé par 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. L’arrière abrite une caméra principale de 64 MP avec OIS et un capteur de profondeur de 2 MP. Nous avons eu la chance de tester les caméras du Z7 Pro la semaine dernière et vous pouvez consulter quelques exemples de photos et de vidéos ici.

Il y a ici une batterie de 4 600 mAh qui prend en charge une charge rapide jusqu’à 66 W et iQOO revendique une charge de 1 à 50 % en 22 minutes. Le côté logiciel est couvert par Funtouch OS 13 basé sur Android 13 avec iQOO promettant 2 ans de mises à jour Android et 3 ans de correctifs de sécurité. L’appareil est également résistant à la poussière et à l’eau IP52.

iQOO Z7 Pro est disponible dans les couleurs Blue Lagoon et Graphite Matte. Le prix commence à 23 999 INR (290 $) pour le 8/128 Go couper et 24 999 INR (302 $) pour le 8/256 Go version. Les ventes ouvertes devraient commencer le 5 septembre via iQOO India et Amazon à midi, heure IST.

