iQOO Z7 Pro est en vente en Inde

L’iQOO Z7 Pro dévoilé la semaine dernière est désormais en vente en Inde. Il est disponible dans les couleurs Blue Lagoon et Graphite Matte avec deux options de mémoire : 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go au prix de 23 999 INR (290$/270€) et 24 999 INR (300 $/280 €), respectivement. Il peut être acheté sur le site officiel d’iQOO et sur Amazon.in.

L’iQOO Z7 Pro est alimenté par le SoC Dimensity 7200 et exécute Funtouch OS 13 basé sur Android 13 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran AMOLED incurvé FullHD+ de 6,78 pouces à 120 Hz avec un scanner d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.









L’écran comporte un trou de perforation au centre pour le jeu de tir selfie 16MP, avec la configuration à double caméra située à l’arrière comprenant des unités primaires de 64MP (avec OIS et EIS) et des unités de profondeur de 2MP. Vous pouvez consulter ici les échantillons de caméra de l’iQOO Z7 Pro que nous avons pris le mois dernier lorsque nous avons mis la main sur le smartphone.

Le reste des points forts de l’iQOO Z7 Pro incluent la connectivité 5G, un indice IP52 et une batterie de 4 600 mAh avec une charge filaire de 66 W.

