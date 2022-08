iQOO Z6 Lite sera lancé le mois prochain

La série iQOO Z6 comprend actuellement trois smartphones en Inde – Z6, Z6 44W et Z6 Pro. Un nouveau rapport médiatique affirme que ceux-ci seront rejoints par un modèle Lite dans la deuxième semaine du mois prochain dans le pays asiatique.

La source affirme que l’iQOO Z6 Lite sera un smartphone 4G et sera une version du vivo T1x, qui est alimenté par le Snapdragon 680 SoC. Notez que nous faisons référence au modèle à double caméra disponible en Inde puisqu’il existe également un T1x avec trois caméras arrière. Et puis il y a le T1x chinois, alimenté par la puce Dimensity 900. Il est livré avec un appareil photo 64MP et prend en charge les réseaux 5G. Vous pouvez vous diriger de cette façon pour vérifier les spécifications détaillées de toutes les variantes T1x.











Si l’iQOO Z6 Lite est un T1x indien rebaptisé, vous pouvez vous attendre à ce qu’il vienne avec un écran LCD FullHD + 90 Hz de 6,58″, Funtouch OS 12 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W. Le smartphone aura un tireur de selfie 8MP à l’avant et un appareil photo principal 50MP à l’arrière, rejoint par une unité de profondeur 2MP.Vous obtiendrez également un lecteur d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique.

Le vivo T1x en Inde est proposé dans les couleurs Gravity Black et Space Blue et dispose de trois configurations de mémoire – 4 Go/64 Go, 4 Go/128 Go et 6 Go/128 Go, actuellement au prix de 11 999 INR (151 $/149 €), INR12 999 ( 164 $/162 €) et 14 999 INR (189 $/187 €), respectivement. Cependant, la source affirme que le prix de l’iQOO Z6 Lite pourrait être inférieur de 500 INR à 700 INR à celui du T1x.

Cela dit, le Z6 Lite n’est pas le seul smartphone de la série Z attendu d’iQOO puisque nous avons également entendu parler du Z6x et d’une version de Z6 avec une charge de 80W. À l’heure actuelle, le smartphone à charge la plus rapide de la série Z6 est l’iQOO Z6 Pro, qui prend en charge une charge de 66 W. Vous pouvez lire nos travaux pratiques iQOO Z6 Pro pour en savoir plus à ce sujet.

