iQOO Z6 Lite est lancé le 14 septembre

La série Z6 d’iQOO comprend actuellement quatre modèles – Z6, Z6 44W, Z6 Pro et Z6x. Le 14 septembre, iQOO ajoutera un cinquième membre à la gamme, baptisé iQOO Z6 Lite.

L’iQOO Z6 Lite sera d’abord lancé en Inde et sera vendu via Amazon.in et probablement via le site Web officiel indien d’iQOO.

iQOO n’a pas encore détaillé la fiche technique du Z6 Lite, mais la société a précédemment confirmé que le smartphone sera alimenté par une nouvelle puce de la série Snapdragon 4. Il a également confirmé que le Z6 Lite embarquerait un écran 120 Hz avec une encoche pour la caméra selfie.

L’image du Z6 Lite partagée par iQOO nous montre également le panneau arrière du smartphone, qui rappelle l’iQOO Z6 Pro. Cependant, contrairement au Z6 Pro, qui arbore trois caméras, le Z6 Lite dispose de deux caméras.

Ressentez la vitesse de Lite, au bout de vos doigts. Faites défiler en douceur et en toute transparence avec le meilleur taux de rafraîchissement d’écran de 120 Hz du segment*. Bientôt en exclusivité @amazonIN#FullyLoadedEntertainment #iQOOhttps://t.co/KF57qZmHs3 pic.twitter.com/AaN0kyiYz4 – iQOO Inde (@IqooInd) 4 septembre 2022

L’iQOO Z6 Lite prendra en charge les réseaux 5G, et iQOO a promis d’en révéler plus sur le smartphone les 7 et 8 septembre.

La source