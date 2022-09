Dans les délais, l’iQOO Z6 Lite est officiel. Il est disponible en noir Mystic Night et en bleu Stellar Green, et est en vente sur le site Web d’iQOO et sur Amazon India à un prix de départ de 13 999 ₹ pour la version 4/64 Go et de 15 499 ₹ pour la variante 6/128 Go.

Le prix inférieur de 11 499 ₹, annoncé par Amazon avant l’annonce, peut être obtenu grâce à une carte SBI d’une valeur de 2 500 ₹ qui comprend également un adaptateur gratuit (qui n’est pas inclus dans la boîte). À défaut, vous avez la possibilité d’acheter un chargeur rapide 18 W compatible pour 399 ₹.









iQOO Z6 Lite

L’iQOO Z6 Lite est le premier téléphone au monde doté d’un chipset Snapdragon 4 Gen 1. Il s’agit d’une puce de 6 nm avec une vitesse d’horloge maximale de 2 GHz et un GPU jusqu’à 18 % plus rapide par rapport aux anciens processeurs de la série Snapdragon 400. La puce dispose également d’une connectivité 5G intégrée.

L’iQOO Z6 Lite comprend un système de refroidissement à 4 composants avec un film de graphite, un gel thermoconducteur, une feuille de cuivre et un capteur de température pour des performances plus durables sous charge.

À l’avant, l’iQOO Z6 Lite dispose d’un écran LCD IPS de 6,58 pouces 1080x2408px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage allant jusqu’à 240 Hz – un gros problème pour le segment. Il y a aussi une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge de 18 W.

L’iQOO Z6 Lite dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec autofocus pour les yeux et d’un capteur macro de 2 MP. À l’avant, il y a une caméra selfie de 8 mégapixels.

