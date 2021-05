iQOO Z3 se dirige vers l’Inde

La sous-marque iQOO de vivo a annoncé le Z3 pour le marché chinois vers la fin du mois de mars, et il a été mis en vente le jour du poisson d’avril (sérieusement). Et maintenant, il semble que ce téléphone soit prêt pour un voyage en Inde voisine.

Gagan Arora, directeur d’iQOO India, a partagé un teaser sur son compte Twitter aujourd’hui, vous demandant essentiellement de retourner le logo Netflix N de 90 degrés à gauche ou à droite. Qu’est ce que tu obtiens? AZ, bien sûr. Si ce n’est pas évident, nous ne savons pas ce que c’est.

Ce qui est moins clair, c’est exactement quand nous devrions nous attendre à ce que le Z3 fasse ses débuts sur le marché indien, mais iQOO continuera sûrement à le taquiner et nous donnera bientôt une date de lancement.

Selon une rumeur d’hier, l’iQOO Z3 coûtera moins de 25 000 INR et sera lancé d’ici le 15 juin. Il ne reste plus grand-chose à faire si vous êtes en Inde et que vous avez envie de ce téléphone.

Pour récapituler, il est livré avec un écran tactile LCD de 6,58 pouces 120Hz 1080×2408, le SoC Snapdragon 768G, 6/8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage extensible, un triple système de caméra arrière (64 MP principal + 8 MP ultra large + 2 MP macro ), une caméra selfie de 16 MP et une batterie de 4400 mAh avec une charge de 55 W. Il fonctionne sous Android 11.

La source | Passant par