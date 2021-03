L’iQOO Z3 peut être trouvé sur la boutique en ligne officielle de vivo et d’autres détaillants en ligne comme JD.com. Les premières ventes commenceront jeudi la semaine prochaine à 1700 CNY (260 $ / 220 €) pour le modèle de base 6/128 Go. Les options 8/128 Go et 8/256 Go sont respectivement de 1 800 CNY et 2 000 CNY. À propos, le Z3 est une version améliorée du Y72 5G de vivo.

Le chipset est connecté jusqu’à 6 Go ou 8 Go de RAM (LPDDR4X double canal) et 128 Go ou 256 Go de stockage (UFS 2.2). Le stockage peut être étendu avec une carte microSD jusqu’à 1 To. Le téléphone est livré avec OriginOS (basé sur Android 11) prêt à l’emploi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy