De plus, le Z3 a également été certifié par le 3C chinois avec une charge de 55 W, et sa liste sur le site Web du détaillant chinois JD.com a révélé que le smartphone emballera un écran perforé et aura un total de quatre caméras – une unité selfie à l’avant et trois tireurs sur le dos.

De plus, iQOO a révélé que le Z3 viendrait avec un stockage UFS 2.2, bien qu’il ne nous dise pas combien en aura le téléphone. En outre, iQOO a confirmé que le Z3 disposera de 8 Go de RAM à bord, et la traduction automatique du chinois suggère que le smartphone sera livré avec 3 Go de RAM virtuelle (VRAM).

