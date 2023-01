iQOO U6 détaillé par TENAA

Un téléphone iQOO qui n’a pas encore été annoncé a été certifié par l’agence chinoise TENAA, révélant quelques détails clés sur les spécifications et un aperçu possible de sa conception. L’appareil porte l’identifiant V2230EA et on pense qu’il s’agit de l’iQOO U6 et il semble partager de nombreuses similitudes avec l’iQOO U5e qui devait être lancé en juin dernier mais a ensuite été annulé.









Images iQOO V2230EA sur TENAA

TENAA révèle que le U6 dispose d’un écran LCD de 6,51 pouces d’une résolution de 720 x 1600 px. Le panneau arbore une encoche en forme de goutte d’eau et nous obtenons la confirmation qu’il abritera une caméra selfie 5MP. Le dos apporte la même caméra principale 13MP et un module auxiliaire 2MP. Nous n’obtenons pas le chipset réel utilisé ici, bien que le cœur principal fonctionne à 2,2 GHz, ce qui correspond au Dimensity 700 utilisé dans l’iQOO U5e. Le téléphone abritera également un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

Les dimensions indiquées sont de 164,05 × 75,6 × 8,15 mm, ce qui correspond à nouveau à l’iQOO U5e. Ailleurs, l’iQOO U6 offrira 4 à 12 Go de RAM et 64 à 512 Go de stockage intégré ainsi qu’une batterie de 4 910 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Source (en chinois) | Via