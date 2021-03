L’iQoo U3x a discrètement fait ses débuts en Chine en tant que smartphone 5G abordable. L’appareil porte le chipset octa-core Snapdragon 480 de Qualcomm qui a été dévoilé en janvier 2021. Le nom du smartphone suggère que l’iQoo U3x est une version actualisée de l’iQoo U3 compatible 5G qui a été lancé en Chine en décembre 2020 avec le Processeur MediaTek Dimensity 800U. Le nouveau smartphone ressemble à son frère et contient le même écran LCD de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’iQOO U3x dispose de trois variantes de stockage et sa vente devrait avoir lieu à partir du 1er avril. Le fabricant chinois de smartphones n’a pas encore partagé de détails sur sa disponibilité mondiale.

En termes de spécifications, le tout nouveau iQOO U3x arbore un écran LCD IPS de 6,58 pouces avec une résolution Full-HD + et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie. Le panneau d’écran prend en charge un rapport hauteur / largeur de 20,07: 9, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une densité de pixels de 401 ppp. Sous le capot, il contient le SoC Qualcomm Snapdragon 480 octa-core associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.1. Au contraire, l’iQOO U3 contient jusqu’à 128 Go de stockage UFS 2.2. Il fonctionne sur le système d’exploitation OriginOS 1.1 basé sur Android 11 de Vivo, avec des modifications mineures pour les téléphones iQoo.

Semblable à l’iQOO U3, l’iQOO U3x contient également une configuration à double caméra arrière qui comprend un appareil photo principal de 13 mégapixels et un objectif de profondeur de champ de 2 mégapixels couplé à un flash LED. À l’avant, il y a un appareil photo de 8 mégapixels avec mise au point fixe et ouverture f / 2.0. L’application appareil photo est livrée avec des modes tels que le mode portrait, panorama, photo dynamique, mode pro, ralenti, accéléré et correction de document. Les autres caractéristiques notables du smartphone incluent un double emplacement pour carte SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C et un emplacement pour casque de 3,5 mm. Enfin, il contient une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W.

En termes de prix, le prix de l’iQOO U3x en Chine commence à 1199 CNY (environ 13300 Rs) pour l’option de stockage de base 4 Go de RAM et 128 Go et s’élève à 1499 CNY (environ 16 700 Rs) pour le modèle de stockage 8 Go de RAM et 128 Go. Les détails de prix de la variante de stockage de 6 Go de RAM et de 64 Go restent flous. Le téléphone est disponible dans les options de couleur Gris et Bleu magique.