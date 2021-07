iQOO tease le lancement d’un nouveau téléphone

Après avoir lancé avec succès son Z3 5G dans le monde le mois dernier, iQOO attend avec impatience le lancement de son prochain appareil et le président de la marque Feng Yufei a annoncé la date présumée. Le post de Weibo montre un coup de pool de poche d’angle avec une boule huit frappant une boule quatre signalant une date de lancement potentielle pour le 4 août. Il n’y a pas grand-chose de plus que nous pouvons couvrir en termes de spécifications ici, mais selon les spéculations, nous verrons le lancement de iQOO 8.

Le successeur d’iQOO 7 sera probablement le premier téléphone Snapdragon 888 Plus sur le marché, devançant Honor Magic 3 qui fera ses débuts le 12 août. Il est possible que le prochain téléphone iQOO dépasse les vitesses de charge de 120 W trouvées sur les précédents téléphones iQOO. Comme d’habitude, nous vous tiendrons au courant avec plus de détails une fois qu’ils seront disponibles.

La source (en chinois)