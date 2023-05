iQOO Pad et TWS Air Pro également annoncés

Parallèlement à ses nouveaux smartphones de la série iQOO Neo8, vivo a également annoncé les écouteurs sans fil iQOO Pad et iQOO TWS Air Pro. La tablette est presque identique au vivo Pad2 mais avec un chipset Dimensity 9000+ au lieu du Dimensity 9000 normal tandis que les bourgeons apportent une conception intra-auriculaire et jusqu’à 30 heures d’autonomie totale avec leur étui de chargement.

Tapis iQOO

Comme le vivo Pad2, iQOO Pad dispose d’un écran LCD IPS de 12,1 pouces avec une résolution de 1800 x 2880 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le panneau présente un rapport d’aspect de 7: 5 pour s’adapter à plus de contenu vertical et abrite une caméra frontale de 8 MP.

Le iQOO Pad est doté d’un corps en aluminium d’une épaisseur de seulement 6,59 mm. L’arrière abrite une découpe de caméra circulaire avec un tireur principal de 13MP aux côtés d’une caméra macro de 2MP. Le

Le chipset Dimensity 9000+ est équipé de 8/12 Go de RAM LPDDR4X et de 128/256/512 Go de stockage UFS 3.1. L’onglet démarre Android 13 avec OriginOS 3 en haut. Il prend également en charge le stylet iQOO Pencil en option et contient une batterie de 10 000 mAh avec une charge rapide de 44 W.











Tapis iQOO

iQOO Pad commence à 2 299 CNY (326 $) pour la version de base 8/128 Go et monte à 3 299 CNY (468 $) pour la version 12/512 Go. Il est disponible dans une seule couleur grise et sera mis en vente libre en Chine à partir du 31 mai.

iQOO TWS Air Pro

L’iQOO TWS Air Pro apporte des haut-parleurs de 14,2 mm, une suppression active du bruit (ANC) et une autonomie combinée de 30 heures avec leur boîtier de charge. Ils se couplent via Bluetooth 5.3 et prennent en charge les codecs AAC et SBC.

TWS Air Pro dispose d’un indice de protection IP54 pour la résistance aux éclaboussures d’eau, d’un double couplage, d’une fonction Find my Earbuds et d’un mode de jeu à faible latence. Les Air Pro sont disponibles en blanc et noir/jaune pour 269 CNY (38 $) à partir du 31 mai.