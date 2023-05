iQOO Pad est lancé le 23 mai

iQOO dévoilera les smartphones de la série Neo 8 lors d’un événement en Chine le 23 mai, qui, comme l’a annoncé la société aujourd’hui, marquera également le lancement de sa première tablette, baptisée iQOO Pad.

Le teaser partagé par iQOO révèle le design du iQOO Pad, qui est similaire au vivo Pad2. Et ce n’est pas une surprise puisque l’iQOO Pad serait une version de vivo Pad2 alimentée par le Dimensity 9000+ au lieu de la puce Dimensity 9000.

Si c’est vrai, le iQOO Pad arborera un écran LCD 12,1″ 144 Hz d’une résolution de 2 800 x 1 968 pixels, aura jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à bord, et exécutera OriginOS 3 basé sur Android 13. Il contiendra une batterie de 10 000 mAh avec 44 W. charge filaire et filaire inversée 5W.

Le tireur de selfie utilisera un capteur 8MP, tandis que l’appareil photo principal utilisera un capteur 13MP. Il sera rejoint par une unité macro 2MP. Le iQOO Pad ne comportera pas de prise casque 3,5 mm mais sera livré avec des haut-parleurs stéréo.

vivo avait introduit un étui clavier avec un trackpad intégré et un stylet pour le Pad2, il reste donc à voir si ces accessoires seront disponibles ou non pour le iQOO Pad.

Source (en chinois) | Via