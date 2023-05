iQOO Neo8 Pro lance le chipset Dimensity 9200+, suivi de Neo8

La marque iQOO a organisé un grand événement de lancement en Chine où nous avons vu les débuts de la série iQOO Neo8, des écouteurs iQOO Pad et TWS Air Pro. La série Neo8 se décline en deux variantes avec l’iQOO Neo8 et le Neo8 Pro qui lance le nouveau chipset Dimensity 9200+ de MediaTek.







Série iQOO Neo8

Le Dimensity 9200+ comprend un cœur principal Cortex-X3 cadencé à 3,35 GHz, ainsi que 3 cœurs Cortex-A715 Big bourdonnant à 3,0 GHz et 4 cœurs Cortex-A510 Little à 2,0 GHz. Le nouveau SoC de MediaTek intègre également un GPU ARM Immortalis G715 et a réussi à surpasser le Snapdragon 8 Gen 2 dans les benchmarks Geekbench 6, il sera donc intéressant de voir comment les deux se comparent dans les tests du monde réel.









Chipset iQOO Neo8 Pro et chambre à vapeur

Le Dimensity 9200+ apporte également la connectivité Wi-Fi 7 ainsi que la prise en charge jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x et 512 Go de stockage UFS 4.0 au modèle Neo8 Pro. Les ingénieurs derrière le téléphone ont également ajouté une énorme chambre à vapeur de 5002 mm2 pour aider à contrôler les thermiques.

L’iQOO Neo8 standard reçoit une puce Snapdragon 8+ Gen 1 avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1.

Les deux téléphones partagent le même écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1260 x 2800 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Neo8 Pro apporte un capteur Sony IMX 866 50MP plus sophistiqué sur sa caméra principale avec OIS aux côtés d’un module ultra large 8MP. Neo8 dispose d’un capteur Samsung GN5 de 50 MP avec OIS et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Les deux nouveaux téléphones bénéficient également de l’avantage supplémentaire du FAI vivo V1+.

Le côté logiciel est couvert par OriginOS 3 basé sur Android 13 et les deux téléphones disposent de batteries de 5 000 mAh avec une charge filaire rapide de 120 W.











iQOO Neo8 et Neo8 Pro disposent d’une charge filaire rapide de 120 W

iQOO Neo 8 commence à 2 299 CNY (325 $) pour la version 12/256 Go et monte à 2 899 CNY (410 $) pour la version 16/512 Go.

iQOO Neo 8 Pro commence à 3 099 CNY (440 $) dans sa version 16/256 Go et monte à 3 399 CNY (482 $) pour la version 16/512. Les deux téléphones peuvent être achetés en rouge, vert et noir. Les ventes ouvertes en Chine commencent le 31 mai.