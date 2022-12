iQOO Neo7 SE fait ses débuts avec le chipset Dimensity 8200 et une charge de 120 W

Le MediaTek Dimensity 8200 qui vient d’être annoncé a déjà son premier téléphone – l’iQOO Neo7 SE qui a été annoncé aux côtés de la série iQOO 11 plus tôt dans la journée.

Le nouveau SoC Dimensity 8200 est fabriqué sur un processus de 4 nm et apporte un cœur principal Cortex-A78 cadencé à 3,1 GHz, 3 cœurs de performance Cortex-A78 bourdonnant à 3,0 GHz et 4 cœurs d’efficacité Cortex-A55 fonctionnant à 2,0 GHz. Ailleurs, iQOO 7 SE apporte 8/12/16 Go de RAM LPDDR5 et 128/256/512 Go de stockage UFS 3.1.

Il y a un grand écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran plat obtient une seule découpe pour sa caméra selfie 16MP. L’arrière abrite une caméra principale de 64MP aux côtés d’un objectif macro de 2MP et d’un module de profondeur de 2MP. Le côté logiciel est géré par Origin OS 3 au-dessus d’Android 13 tandis que la batterie arrive à 5 000 mAh et prend en charge une charge rapide jusqu’à 120 W. Le téléphone contient également un scanner d’empreintes digitales UD, Bluetooth 5.3 et une connectivité NFC.













Spécifications clés iQOO Neo7 SE

L’iQOO Neo7 SE est disponible dans les couleurs Electronic Blue, Star Black et Galaxy. La version de base 8/128 Go est cotée à 2 099 CNY (301 $) tandis que le modèle 16/256 Go coûte 2 799 CNY (401 $) tandis que le modèle haut de gamme 12/512 Go est à 2 899 CNY (415). Les ventes ouvertes en Chine commencent aujourd’hui. Il n’y a aucune information si l’appareil sera disponible en dehors de la Chine pour le moment.