iQOO Neo7 Racing Edition pour avoir une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W

La marque détenue par vivo iQOO lance un smartphone Neo7 Racing Edition plus tard cette semaine. Nous savons déjà qu’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 l’alimentera, et nous avons appris aujourd’hui qu’il aura une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 120 W.

Le téléphone a également été photographié sur la page Weibo de la marque, révélant son apparence. Les caractéristiques de la batterie et la conception suggèrent que le nouveau Neo7 Racing (également traduit Speed) partagera l’empreinte du Neo7 et du Neo7 SE – 164,8 x 76,9 x 8,6 mm.











vivo iQOO Neo7 Racing affiches

L’iQOO Neo7 Racing Edition a été photographié entre les mains de personnes ordinaires liées à l’industrie plutôt que d’être promu par des influenceurs. C’est une façon de montrer que malgré le fait que ce téléphone n’est pas un simple produit phare, les gens aimeraient toujours l’utiliser comme conducteur quotidien.

Nous ne savons pas si iQOO apportera de nouvelles caméras à l’appareil ou choisira l’une des deux configurations déjà disponibles dans les deux autres téléphones Neo7. Il reste trois jours avant le lancement officiel au cours duquel nous espérons qu’il y aura plus de teasers avec des détails sur le nouveau téléphone.

