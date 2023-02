iQOO Neo7 dévoilé avec le chipset Dimensity 8200, écran 6,78″ 120Hz

La famille iQOO Neo7 compte déjà trois membres, vient maintenant un quatrième. Eh bien, en quelque sorte, les nouveaux modèles sont pratiquement identiques à l’iQOO Neo7 SE, qui a été dévoilé début décembre de l’année dernière.

L’iQOO Neo7 combine un Dimensity 8200, un grand écran de 6,78 pouces à 120 Hz et une batterie à chargement rapide de 5 000 mAh. Son design devient rétro et s’inspire de l’ère des jeux 8 bits et des appareils photo Polaroid, bien qu’il s’agisse davantage d’un téléphone de jeu que d’un téléphone avec appareil photo.

À cette fin, le Dimensity 8200, un chipset 4 nm, apporte un GPU Mali-G610 MC6 et la prise en charge des écrans à taux de rafraîchissement élevé. Le processeur possède quatre cœurs Cortex-A78, dont l’un fonctionne jusqu’à 3,1 GHz, les trois autres à 3,0 GHz, plus quatre cœurs A55 à 2,0 GHz.

Les téléphones Neo7 sont livrés avec 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 et le système FuntouchOS 13 (basé sur Android 13) peut ajouter 8 gigaoctets virtuels à l’aide de la fonction Extended RAM 3.0. Comme toujours, le refroidissement est vital pour des performances durables, c’est pourquoi iQOO a équipé le téléphone d’une grande chambre à vapeur et de plusieurs couches de feuilles de graphite. Remarque intéressante : tout comme l’iQOO 11 était le premier téléphone Snapdragon 8 Gen 2 de l’Inde, le Neo7 est le premier téléphone Dimensity 8200 de l’Inde.

Passant à l’écran, il s’agit d’un panneau AMOLED de 6,78 pouces (contre 6,62 pouces sur le Neo6) avec une résolution de 1 080 x 2 400 px (20: 9). Il fonctionne à une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz (avec des options de 60 et 90 Hz pour le contenu, plus 30 Hz pour l’affichage permanent). La luminosité maximale que les utilisateurs peuvent définir manuellement est de 500 nits, le mode haute luminosité l’amène à 1 000 nits. L’écran est certifié HDR10+.

Pour revenir au jeu, l’affichage est normalement à 300 Hz pour l’échantillonnage tactile, mais il existe également un mode instantané à 1 200 Hz. En outre, il existe des commandes de mouvement en mode Ultra Game, qui exploitent le gyroscope et l’accéléromètre. Vous pouvez attribuer des actions personnalisées à six mouvements différents : levage de la main gauche, levage de la main droite, inclinaison à gauche, inclinaison à droite, pression horizontale vers l’avant et pression horizontale vers l’arrière.

La fonction de contrôle de mouvement est prise en charge par le Nouvel état jeu prêt à l’emploi avec plus à venir (y compris Appel du devoir Mobile). De plus, le jeu peut fonctionner à 90 images par seconde sur le Neo7, Champs de bataille Mobile Inde gagnera bientôt le support pour 90fps (devrait être fait d’ici la fin mars). Appel du devoir Mobile prend en charge le paramètre Ultra graphiques.

Le Neo7 met à niveau le système FlashCharge et prend désormais en charge 120W. Cela signifie qu’une charge de 1 à 50 % est effectuée en 10 minutes, une charge complète de 1 à 100 % peut être effectuée en 25 minutes. À titre de comparaison, le système 80W du Neo6 a nécessité respectivement 12 minutes et 32 ​​minutes.

Et c’était aussi avec une batterie plus petite – le nouveau modèle a une capacité de 5 000 mAh, le téléphone de l’année dernière a 300 mAh de moins. Notez qu’il existe deux modes de charge : Rapide, qui maintient les températures plus basses, et Super Rapide, qui tourne à fond. La batterie est conçue pour résister à 1 000 cycles de charge/décharge avant que sa capacité ne chute à 80 %.

Nous devrions mentionner la caméra avant de conclure. Le Neo7 est équipé d’un ISOCELL GW3 – un capteur 64MP 1/1,97″ basé sur la technologie ISOCELL 2.0 (le Neo6 utilisait un capteur 64MP GW1P). Pour cette génération, iQOO a supprimé la caméra ultra large, ne laissant que le module principal, plus une macro et un module de profondeur pour lui tenir compagnie. Comme nous l’avons dit, il s’agit plus d’un téléphone de jeu que d’un téléphone avec appareil photo.











L’iQOO Neo7 se lance en deux couleurs : Frost Blue et Interstellar Black

En fait, il y a encore une chose avant d’arriver au prix – iQOO dit que le Neo7 sera mis à jour vers Android 15 et qu’il recevra des correctifs de sécurité tous les deux mois pendant trois ans.

L’édition de base 8 Go/128 Go du Neo7 est au prix de 29 999 INR (360 $), tandis que le modèle 12 Go/256 Go est de 33 999 INR (410 $). Certaines cartes bancaires bénéficient d’une réduction instantanée d’une valeur de 1 500 INR.