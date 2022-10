iQOO Neo7 contiendra Dimensity 9000+ et une puce d’affichage personnalisée

L’iQOO Neo7 est prêt à être lancé le 20 octobre et plus de détails sur l’appareil commencent à apparaître. Les dernières spécifications confirmées incluent le chipset MediaTek Dimensity 9000+ et un chipset d’affichage indépendant baptisé Pro+ qui devrait aider à réduire la consommation d’énergie et à maintenir des fréquences d’images stables pendant les jeux. Dimensity 9000+ est l’offre phare de MediaTek pour le moment et a également été vue sur le duo Asus ROG Phone 6D.







iQOO Neo7 sera équipé du chipset phare de MediaTek

Les rumeurs précédentes sur iQOO Neo 7 ont révélé que l’appareil apportera un AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi que jusqu’à 12 Go de RAM, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 120 W et un appareil photo principal de 50 MP avec capteur Sony IMX766V et OIS. Nous espérons obtenir plus de détails dans la journée avant l’annonce du 20 octobre.

La source (en chinois)