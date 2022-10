iQOO Neo7 annoncé avec Dimensity 9000+ et une charge rapide de 120 W

Le nouveau iQOO Neo7 est le dernier téléphone de jeu de milieu de gamme de la sous-marque vivo à faire ses débuts en Chine. Il contient une liste de spécifications convaincante avec le chipset MediaTek Dimensity 9000+ de qualité phare, un écran AMOLED de 120 Hz et une charge rapide de 120 W, tout en bénéficiant d’une caméra principale de 50 MP avec OIS.











iQOO Neo7 en noir, bleu et orange

Il y a un écran AMOLED de 6,78 pouces à l’avant avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. Le panneau est certifié HDR 10+ et couvre la gamme de couleurs DCI-P3 et produit une luminosité maximale de 1 500 nits. L’écran est alimenté par une puce d’affichage Pro + indépendante qui décharge une partie du travail lourd du SoC Dimensity 9000+.









Écran iQOO Neo7 et puce Pro+

Le département de la caméra est titré par le capteur principal Sony IMX766V de 50MP avec OIS aux côtés d’un module ultra large de 8MP et d’une caméra macro de 2MP. Android 13 avec OriginOS Ocean couvre le côté logiciel tandis que la batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge rapide jusqu’à 120 W avec la brique de charge fournie. Une charge de 0 à 50 % ne devrait prendre que 9 minutes selon les estimations d’iQOO.











Dimensité 9000+ et charge 120W

iQOO Neo7 est disponible en noir, bleu et orange et commence à 2 699 CNY (373 $) pour la version 8/128 Go. Le modèle haut de gamme 12/512 Go coûte 3 299 CNY (456 $). Les ventes ouvertes en Chine commencent le 31 octobre.

En outre, iQOO a également annoncé ses écouteurs sans fil TWS Air dotés de pilotes dynamiques de 14,2 mm, de deux microphones sur chaque écouteur et d’une autonomie nominale de 25 heures pour 199 CNY (27 $).