iQOO Neo6 pour examen

L’iQOO Neo6, qui a commencé son déploiement international aujourd’hui, a atterri dans nos bureaux pour un examen complet. Notre unité est disponible en couleur Dark Nova, mais il y a une autre option – Cyber ​​Rage. Il convient également de mentionner que nous parlons ici du Neo6 mondial/indien, qui est différent du Neo6 lancé en Chine le mois dernier.

Avant d’aller plus loin pour voir ce que propose le Neo6 mondial, examinons son package de vente au détail. Le smartphone est livré dans une boîte de couleur noire – qui est plus petite que le package de la gamme iQOO 9 plus chère – et comprend un étui de protection, des documents, un outil d’éjection de carte SIM, un câble USB-C, un chargeur 80W et, étonnamment, un Adaptateur USB-C vers prise casque 3,5 mm.

Le Neo6 mondial est construit autour d’un écran AMOLED FullHD + 120 Hz E4 de 6,62 pouces avec une luminosité maximale de 1 300 nits. Il a également un taux d’échantillonnage tactile instantané de 1 200 Hz et 360 Hz et est livré avec la certification HDR10 +.

Sous l’écran se trouve un scanner d’empreintes digitales pour l’authentification biométrique, qui est rapide et précise, mais son emplacement aurait pu être un peu plus haut pour une portée plus facile. Le panneau a également un trou de perforation au centre pour le tireur selfie 16MP.

La couverture arrière de l’iQOO Neo6 comprend un grand îlot de caméra abritant un flash LED et trois caméras – 64MP primaire (avec OIS), 8MP ultra large et macro 2MP. Le panneau arrière en polycarbonate de notre version Dark Nova affiche un motif pailleté et une finition non brillante, ce qui le rend résistant aux traces de doigts dans une certaine mesure, mais n’aide pas suffisamment à la prise en main.

Les cadres de l’iQOO Neo6 sont également en polycarbonate, le cadre du côté droit arborant le bouton d’alimentation et la bascule du volume. En bas se trouve le port USB-C flanqué du haut-parleur, de la fente pour carte SIM et du microphone principal, et en haut se trouve le blaster IR rejoint par le micro secondaire.

L’iQOO Neo6 a le SoC Snapdragon 870 sous le capot avec 8 Go/12 Go de RAM et 128 Go/256 Go de stockage. Le smartphone exécute Funtouch OS 12 basé sur Android 12 prêt à l’emploi avec le correctif de sécurité Android d’avril 2022, et iQOO a promis deux ans d’Android et trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles pour le smartphone.

Une batterie de 4 700 mAh, annoncée pour passer de 1 % à 50 % en 12 minutes et 100 % en 32 minutes avec l’adaptateur secteur 80 W fourni, permet de maintenir l’ensemble du package opérationnel.

Le reste des points forts de l’iQOO Neo6 mondial comprend la connectivité 5G, l’indice IP52, la vibration de jeu 4D avec moteur linéaire sur l’axe X, les haut-parleurs stéréo et la certification audio haute résolution.

Le smartphone est également livré avec un système de refroidissement en cascade ayant une zone de chambre à vapeur de 2396 mm² et une zone de refroidissement liquide totale de 36907 mm² pour un transfert de chaleur efficace. Le système utilise également des plaques de refroidissement en graphite 3D à 5 couches pour accélérer davantage la dissipation de la chaleur et fournir des performances durables.

Tout cela peut vous sembler familier, car le Neo6 mondial est essentiellement un Neo6 SE rebadgé lancé en Chine plus tôt ce mois-ci sans NFC, tandis que le Neo6 original, annoncé en Chine en avril, est livré avec une puce Snapdragon 8 Gen 1 et une configuration triple caméra différente. .

Nous publierons notre examen complet de l’iQOO Neo6 dans quelques semaines, alors restez dans les parages pour savoir s’il en vaut la peine.