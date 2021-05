iQOO Neo5 Lite annoncé avec Snapdragon 870 SoC et écran 144Hz

vivo a présenté l’iQOO Neo5 en mars, et aujourd’hui, la société a poursuivi avec sa version plus abordable, baptisée iQOO Neo5 Lite.

Comme le Neo5, la variante Lite est également livrée avec un SoC Snapdragon 870, un OriginOS basé sur Android 11 et une caméra selfie 16MP. Mais c’est là que s’arrêtent les similitudes, puisque l’iQOO Neo5 Lite contient un écran LCD 6,57 « FullHD + 144Hz au lieu d’un panneau AMOLED un peu plus grand sur le Neo5 ordinaire avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie que vous obtenez un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté au lieu d’un solution d’affichage.

Une autre différence entre les deux smartphones réside dans le département batterie. Le Neo5 est livré avec une batterie de 4400 mAh avec une charge de 66 W, tandis que le modèle Lite contient une plus grande cellule de 4500 mAh mais atteint un maximum de 44 W. C’est encore très rapide, cependant, puisque vivo affirme que l’adaptateur 44W fourni peut faire passer la batterie de plat à 70% en 30 minutes.

La couverture arrière de l’iQOO Neo5 Lite abrite une configuration triple caméra comme la vanilla Neo5, mais la combinaison est différente. Le Neo5 Lite conserve la caméra principale 48MP tout en remplaçant les unités de profondeur 13MP ultrawide et 2MP par des modules macro 8MP ultrawide et 2MP, respectivement.

Les autres fonctionnalités de l’iQOO Neo5 Lite incluent des haut-parleurs stéréo, Multi-Turbo 5.0, un système de dissipation thermique à 11 couches refroidi par liquide, une prise casque 3,5 mm, USB-C, NFC et prise en charge 5G. Le smartphone peut également utiliser jusqu’à 3 Go de stockage intégré UFS 3.1 comme RAM supplémentaire pour des performances plus fluides.

L’iQOO Neo5 Lite est disponible en deux couleurs et trois configurations de mémoire – 8 Go / 128 Go, 8 Go / 256 Go et 12 Go / 256 Go au prix de 2299 CNY (355 $ / 290 €), 2499 CNY (390 $ / 320 €) et CNY2, 699 (420 $ / 345 €), respectivement. Il sera disponible en Chine via le site officiel de vivo, mais sa disponibilité sur d’autres marchés reste inconnue.







iQOO Neo5 Lite

