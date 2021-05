iQOO Neo5 Life apparaît sur Geekbench avant l’annonce

Un nouvel iQOO Neo5 Life devrait être annoncé le 24 mai et l’appareil est maintenant apparu dans une liste Geekbench avant la grande révélation de la semaine prochaine.

La liste de référence confirme le numéro de modèle V2118A et nous montre également que le Snapdragon 870 sera à nouveau assis à la barre, tout comme sur l’iQOO Neo 5. L’unité testée dispose de 8 Go de RAM et a géré une performance monocœur de 1021 points et 3 427 points sur le test multicœur. L’appareil démarre probablement Android 11 avec OriginOS pour iQOO.

Liste Geekbench iQOO Neo5 Life

Sur la base de rumeurs précédentes, le Neo5 Life apportera un écran LCD IPS de 6,57 pouces avec une résolution FHD + et une batterie de 4500 mAh avec une charge de 44W. Le téléphone arborera également un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté au lieu de celui intégré à l’écran.