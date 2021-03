iQOO Neo5 est confirmé pour être livré avec une batterie de 4400 mAh et une charge rapide de 66 W

Selon les rumeurs, l’iQOO Neo5 arrivant le 16 mars prendrait en charge la charge filaire de 88 W, mais 3C a révélé que ce ne serait pas le cas et que le smartphone se rechargerait jusqu’à 66 W. Aujourd’hui, iQOO a officiellement confirmé sur Weibo que Neo5 comportera effectivement une charge filaire de 66W.

De plus, iQOO a confirmé que Neo5 emballera une batterie à deux cellules de 4440 mAh, qui passera de plat à 50% en 10 minutes et obtiendra une charge complète en 30 minutes avec l’adaptateur 66W fourni. Le chargeur prendra également en charge 45 W PD et vous permettra de charger d’autres appareils tels que des ordinateurs portables et des appareils photo.

iQOO n’a pas encore détaillé les spécifications du Neo5, bien que la société ait précédemment confirmé que le smartphone serait livré avec Snapdragon 870 SoC, écran 120Hz et stockage UFS 3.1.

Le Neo5 aura 12 Go de RAM à bord, mais cela donnera l’impression de 15 Go grâce à la technologie Memory Fusion.

Avec le dévoilement officiel dans plus d’une semaine, vous pouvez vous attendre à ce que iQOO confirme davantage de fonctionnalités du Neo5 dans les jours précédant son annonce officielle.

Source 1 | Source 2 (tous les deux en chinois) | Via