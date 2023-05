iQOO Neo 8 Pro aura un appareil photo principal de 50 MP de niveau phare

La série iQOO Neo 8 arrive la semaine prochaine et la famille Neo aura un modèle Pro pour la première fois. L’appareil fonctionnera sur Dimensity 9200+, et aujourd’hui, la société a révélé que le FAI V1+ assistera un appareil photo principal de 50MP avec capteur Sony IMX866 et OIS.













détails sur vivo iQOO 8 Pro

Le tireur principal peut facilement être classé comme niveau phare car le capteur se trouve également à l’intérieur de l’iQOO 11 Pro et du vivo X90. C’est un imageur 1/1,49″ avec des pixels de 1,0 µm et un objectif f/1,75 à l’avant.

La marque vivo a partagé quelques échantillons de caméras, révélant des détails époustouflants dans quatre scénarios différents : objet fixe à la lumière du jour, lumière du jour avec un objet en mouvement, mode nuit d’un seul objet et mode nuit du quartier central de Hong Kong et du port de Victoria. Cependant, comme les images ont été publiées sur les réseaux sociaux, la compression rend l’analyse inutile.













Échantillons d’appareils photo de la série vivo iQOO Neo 8

L’iQOO Neo 8 Pro est livré avec 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0. Les images promotionnelles du téléphone ont révélé un dos en cuir rouge, qui sera la couleur héroïque de la série. Cependant, il est très peu probable qu’il échappe à la Chine, étant donné les cas précédents où vivo conservait des panneaux arrière fantaisie exclusifs au marché intérieur.

Source 1 • Source 2 (tous deux en chinois) | Via