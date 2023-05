iQOO Neo 7 Pro fait une apparition sur Geekbench

La semaine dernière a apporté le premier teaser officiel pour l’iQOO Neo 7 Pro et une nouvelle liste Geekbench est maintenant apparue, révélant les principales spécifications de l’appareil. Le prochain téléphone iQOO est repéré portant l’identifiant vivo I2217 et il est alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 1 et 8 Go de RAM.







tableau de bord vivo I2217 Geekbench

L’appareil a géré 1 112 points monocœur et un score multicœur de 3 578 et démarre Android 13 vraisemblablement avec Funtouch OS 13 en plus. Des rumeurs précédentes suggéraient que le Neo 7 Pro serait une nouvelle image du iQOO Neo 7 Racing exclusif à la Chine, qui comprend le chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Neo 7 Pro devrait faire ses débuts le mois prochain, nous devrons donc attendre d’autres teasers officiels pour en savoir plus sur l’appareil.

Via